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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

На ПМЭФ ответили на вопрос о необходимости регулирования маркетплейсов

На ПМЭФ ответили на вопрос о необходимости регулирования маркетплейсов

8 июня 2024, 12:22
Фото: пресс-служба Авито
Тему регулирования маркетплейсов обсудили собравшиеся эксперты на международном экономическом форуме.

Собравшиеся обсудили различные методы регулирования рынка электронной коммерции.

На встрече присутствовал управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов. Он рассказал, что их платформа является классифайдом, а не маркетплейсом.

По его словам, они понимают, что цель регулирования заключается в обеспечении равных прав и обязанностей участников рынка, создании условий для честной конкуренции и защите интересов покупателей и тех, кто продает товары. Он подчеркнул, что разработка эффективных методов достижения этих целей требует широкого обсуждения, проведение анализа рисков и преимуществ каждого подхода, а также учета специфики каждой бизнес-модели.

Добавим, что участниками сессии стали также представители ФАС, Госдумы и Минпрома РФ.

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