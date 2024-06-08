На ПМЭФ ответили на вопрос о необходимости регулирования маркетплейсов

По его словам, они понимают, что цель регулирования заключается в обеспечении равных прав и обязанностей участников рынка, создании условий для честной конкуренции и защите интересов покупателей и тех, кто продает товары. Он подчеркнул, что разработка эффективных методов достижения этих целей требует широкого обсуждения, проведение анализа рисков и преимуществ каждого подхода, а также учета специфики каждой бизнес-модели.