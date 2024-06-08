На ПМЭФ ответили на вопрос о необходимости регулирования маркетплейсов

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Собравшиеся обсудили различные методы регулирования рынка электронной коммерции.
На встрече присутствовал управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов. Он рассказал, что их платформа является классифайдом, а не маркетплейсом.
По его словам, они понимают, что цель регулирования заключается в обеспечении равных прав и обязанностей участников рынка, создании условий для честной конкуренции и защите интересов покупателей и тех, кто продает товары. Он подчеркнул, что разработка эффективных методов достижения этих целей требует широкого обсуждения, проведение анализа рисков и преимуществ каждого подхода, а также учета специфики каждой бизнес-модели.
Добавим, что участниками сессии стали также представители ФАС, Госдумы и Минпрома РФ.