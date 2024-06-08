Важность работы цифровых платформ рассмотрели на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
На текущий момент в российской сфере электронной коммерции зарегистрировано почти 240 миллионов уникальных покупателей, а доля цифровых платформ составляет 60% от общего объема интернет-торговли.
Одним из участников стал управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Сергей Пивень. Он рассказал, что их компания является не маркетплейсом, а цифровой платформой, предоставляющей спектр услуг.
По его словам, в основе работы сервиса лежит сложный технологический процесс. Например, ежедневно проходит модерация более 17 миллионов объявлений, причем 98% из них осуществляется с применением искусственного интеллекта.
Участники обсудили важность современных экосистем и платформ в обеспечении экономического и технологического суверенитета страны, а также возможную необходимость специального регулирования в этой области, включая налоговые вопросы.
Модератором выступил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов. Присоединились к встрече также представители Госдумы, Минэкономразвития и Центробанка.