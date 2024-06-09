На площадке ПМЭФ-2024 выступил Молодежный хор Исаакиевского собора

В хоре поют юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Хор регулярно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, а также ведет активную концертную деятельность. В его послужном списке — знаковые выступления на известных российских площадках, а также участие во всероссийских конкурсах и в международных конкурсах.