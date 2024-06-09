На площадке ПМЭФ-2024 выступил Молодежный хор Исаакиевского собора

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Выступление прошло в рамках молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического мультимедиапартнера ПМЭФ-2024 — группы компаний «Райт Аутдор Медиа».
Молодежный хор был основан 14 октября 2021 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, пишет 56orb.ru.
В хоре поют юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Хор регулярно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, а также ведет активную концертную деятельность. В его послужном списке — знаковые выступления на известных российских площадках, а также участие во всероссийских конкурсах и в международных конкурсах.
Руководитель хора — Лариса Христич.
Как отметил представитель группы компаний «Райт Аутдор Медиа», формирование нравственного года происходит через молодежь, и символично то, что Молодежный хор Исаакиевского собора принимает участие в программе молодежного дня ПМЭФ. От лица ГК «Райт Аудтор Медиа» он выразил благодарность Фонду Росконгресс за возможность быть сопричастным и услышанным общей государственной повестке.
Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером ПМЭФ.