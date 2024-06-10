Банк ДОМ. РФ улучшил условия ипотеки на готовые индивидуальные дома

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Ранее предельный размер кредитования составлял 30 и 10 млн рублей соответственно, первоначальный взнос начинался от 40%.
«Несмотря на то, что драйвером продаж в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) остаются льготные ипотечные программы, примерно 5% сделок в текущем году заключались в рамках рыночных ипотечных продуктов без господдержки. Ставки по ним выше, чем по госпрограммам, но есть и преимущества — размер кредита здесь больше, а кредитные средства можно направить на покупку дома и на вторичном рынке», — пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
По данным Банка ДОМ.РФ чаще всего в 2024 году ипотеку на ИЖС по рыночным программам оформляли жители столичного региона, Тверской, Воронежской, Ростовской, Ленинградской и Свердловской областей. Среди регионов-лидеров также Краснодарский край, Липецкая, Нижегородская, Самарская и Саратовская области.
Большинство кредитов (более 50%) было взято клиентами в возрасте от 31 до 40 лет, каждый четвертый ипотечный договор оформлен более молодым заемщиков в возрасте от 21 до 30 лет, 20% — от 41 лет. В основном это клиенты, не имеющие на данный момент детей (примерно 50%), на заемщиков с 1 ребенком пришлась четверть сделок, чуть меньше — на семьи с 2 и более детьми.
Подробнее с условиями ипотечного кредитования в Банке ДОМ.РФ можно ознакомиться на сайте.
*Ставки- от 17,8% годовых при покупке готового дома у застройщика, и от 19% — у физлица. Максимальный размер кредита составляет 50 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 30 млн руб. — для жителей других регионов. Минимальный размер первоначального взноса — 30%.
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