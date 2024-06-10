Банк ДОМ. РФ улучшил условия ипотеки на готовые индивидуальные дома

Большинство кредитов (более 50%) было взято клиентами в возрасте от 31 до 40 лет, каждый четвертый ипотечный договор оформлен более молодым заемщиков в возрасте от 21 до 30 лет, 20% — от 41 лет. В основном это клиенты, не имеющие на данный момент детей (примерно 50%), на заемщиков с 1 ребенком пришлась четверть сделок, чуть меньше — на семьи с 2 и более детьми.