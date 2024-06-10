Лето, солнце, LTE: Tele2 улучшила связь в детских лагерях в Ростовской области

В летний период Tele2 уделяет особое внимание контролю качества связи в местах детского отдыха, чтобы гости учреждений могли всегда поддерживать общение с родными. Так, на старте сезона школьных каникул оператор улучшил покрытие и емкость сети в хуторах и станицах, расположенных вблизи детских оздоровительных учреждений. Благодаря проведенным техническим работам отдыхающие и персонал могут пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на территории детских лагерей.

В первую очередь модернизация охватила побережье Азовского моря — популярного направления для отдыха в регионе. Связь была улучшена рядом с детским лагерем «Чумбур-Коса», расположенного в одноименном хуторе, а также у семи объектов побережья Таганрогского залива. Среди них: спортивно-оздоровительный комплекс «Казачок» и база отдыха «Азовское взморье» — оба учреждения располагаются на Павло-Очаковской косе, стационарный лагерь «Золотая Коса» и комплекс «Ромашка» в поселке Золотая Коса, центр «Котлостроитель» в хуторе Красный Десант, профилакторий «Звезда» в хуторе Рожок и комплекс «Спутник» в селе Натальевка.

Емкость сети и скорость мобильного интернета выросли также на объектах, размещенных на берегу Дона. В Семикаракорске значительные улучшения почувствуют гости лагеря «Солнышко», а в Ростове-на-Дону — сразу трех детских учреждений на речном острове Зеленый — лагерях «Восход», «Весна» и «Локомотив».

Также Tele2 модернизировала оборудование в одном из мест отдыха дневного пребывания. Укреплять свое здоровье и отдыхать, не теряя при этом связь с родными, смогут воспитанники лагеря «Солнышко» при средней общеобразовательной школе хутора Сулин.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«На побережье Азовского моря, Таганрогского залива, а также к берегам Дона летом приезжают тысячи ребят из разных регионов страны. Крайне важно обеспечить их стабильной связью и интернетом, чтобы дети могли всегда поддерживать связь с родными и друзьями посредством видеозвонков, мессенджеров и соцсетей. С помощью интернета они также делятся своими впечатлениями от отдыха, читают книги онлайн, слушают музыку и смотрят видео. Модернизация сети позволяет нам обеспечивать привычно высокий уровень сервиса не только для отдыхающих, но и в целом — для всех клиентов Tele2 в регионе. Это значит, что местные жители не заметят возросшей нагрузки на сеть в период „горячего“ сезона и продолжат комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом».