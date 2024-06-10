На ПМЭФ рассказали, какое поколение больше расположено к открытию бизнеса

Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы, отмечает, что при сравнении специалистов различных возрастов можно заметить, что представители молодого поколения Z всегда проявляют веру в идеи и их социальные аспекты, в то время как представители старшего поколения Y склонны к материализму и более пристально рассматривают точные цифры. Однако, независимо от этого, важно помнить, что при открытии собственного дела необходимо относиться к ошибкам как к возможности для роста и развития, а не как к поводу для беспокойства или демотивации. Больше ошибок означает больше опыта.