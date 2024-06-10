На ПМЭФ рассказали, какое поколение больше расположено к открытию бизнеса

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:50
Решение начать свой бизнес является значительным шагом на профессиональном пути. Согласно данным опроса, проведенного сервисом Авито Работа, более трети (36%) россиян хотя бы раз задумывались об открытии своего дела, но пока сомневаются и оставили эту идею на уровне размышлений. Еще 9% опрошенных выразили желание запустить свой бизнес и планируют сделать это в ближайшем будущем.
Планы открытия собственного бизнеса чаще всего заявляют молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%). Однако, сомнения относительно старта своего дела более распространены среди россиян в возрасте от 24 до 34 лет (40%) и от 35 до 44 лет (40%).
Еще 16% россиян не исключают возможности открыть свое дело в будущем, однако в настоящее время они сконцентрированы на развитии своей карьеры. Такие же тенденции наблюдаются среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет — 22% и 20% соответственно.
Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы, отмечает, что при сравнении специалистов различных возрастов можно заметить, что представители молодого поколения Z всегда проявляют веру в идеи и их социальные аспекты, в то время как представители старшего поколения Y склонны к материализму и более пристально рассматривают точные цифры. Однако, независимо от этого, важно помнить, что при открытии собственного дела необходимо относиться к ошибкам как к возможности для роста и развития, а не как к поводу для беспокойства или демотивации. Больше ошибок означает больше опыта.
Несмотря на различия в мышлении, исследование показало, что основные причины, препятствующие открытию собственного бизнеса, мало различаются среди разных возрастных групп. Это в основном денежные ограничения (60%), отсутствие достаточно опыта (45%), риски и сомнения в успехе бизнеса (35%), а также страх перед неизвестностью (28%).
На сессии обсудили, какие сильные стороны каждой возрастной группы могут быть полезны при запуске собственного стартапа. Согласно исследованиям, главные преимущества поколения Z заключаются в их цифровой грамотности и умении общаться.