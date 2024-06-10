Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников

Проживающие в домах жилого комплекса «Державинский» возмущаются, что расположенная вблизи зеленая зона для отдыха и прогулок уже давно больше похожа на свалку. В холодный период в рощу мусоровозами свозят отходы от производств, а с наступлением тепла здесь мусорят отдыхающие.