Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Проживающие в домах жилого комплекса «Державинский» возмущаются, что расположенная вблизи зеленая зона для отдыха и прогулок уже давно больше похожа на свалку. В холодный период в рощу мусоровозами свозят отходы от производств, а с наступлением тепла здесь мусорят отдыхающие.
«И взрослые, и подростки, и дети — все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор», — отмечает горожанин Сергей Кабаненко.
По словам собеседника, буквально каждые два шага в роще лежат кучи, оставшиеся после отдыха — битые бутылки, бумага, пакеты, упаковки.
«И никого не смущает, что дети бегают по битому стеклу от разбитых бутылок», — недоумевает ростовчанин.
Ранее RostovGazeta сообщала, как местные жители зафиксировали на видео тех, кто сваливал мусор из машины в эту рощу.