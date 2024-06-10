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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 09:01

Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников

Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников

10 июня 2024, 08:16
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников

Отдыхающие завалили мусором после пикников рощу в Ростове

Лето — прекрасное время для отдыха на природе возле реки. Однако, устраивая пикники, многие не убирают после себя мусор. Так, рощу на Береговой, 73 в Ростове завалило бытовыми отходами. Об этом RostovGazeta сообщили жители ближайших домов.

Проживающие в домах жилого комплекса «Державинский» возмущаются, что расположенная вблизи зеленая зона для отдыха и прогулок уже давно больше похожа на свалку. В холодный период в рощу мусоровозами свозят отходы от производств, а с наступлением тепла здесь мусорят отдыхающие.

«И взрослые, и подростки, и дети — все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор», — отмечает горожанин Сергей Кабаненко.
«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»
«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»
«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»
«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»
«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»
«все, кто сюда приходят отдыхать, оставляют после себя мусор»
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
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По словам собеседника, буквально каждые два шага в роще лежат кучи, оставшиеся после отдыха — битые бутылки, бумага, пакеты, упаковки.

«И никого не смущает, что дети бегают по битому стеклу от разбитых бутылок», — недоумевает ростовчанин.

Ранее RostovGazeta сообщала, как местные жители зафиксировали на видео тех, кто сваливал мусор из машины в эту рощу.

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