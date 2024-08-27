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Мусоровоз

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В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею
27 августа, 10:10
Мусоровоз провалился в огромную яму в Таганроге
В Таганроге во вторник, 6 августа, под землю провалился мусоровоз, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Таганрогское ДПС».
6 августа, 16:06
Мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в образовавшуюся на дороге яму провалился мусоровоз, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».
5 августа, 12:20
Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников
10 июня, 08:16
Мусоровоз ушел под асфальт на Комарова в Ростове
16 мая, 14:12
Ростовчане рассказали, как в роще на Береговой в Ростове разрастается свалка
1 февраля, 14:01
2023
Из-за сломанного пауэрбанка в отходах в Новочеркасске на ходу загорелся мусоровоз
В Новочеркасске во время движения загорелся загруженный отходами мусоровоз, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
3 июля 2023, 10:42

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