Трейл «Казаки» в Суворовском собрал более 200 участников

Арина Староверова приехала на трейл с мамой из Александровки. Она уже имеет награды по легкой атлетике и гимнастике, тем не менее старается не пропускать и такие соревнования. Ее мама рассказывает, что увлечение бегом и полосой препятствий у ребенка началось после того, как девочка посмотрела передачи «Русский ниндзя» и после ребенка было не отговорить.

— Насмотрелись передач «ниндзя» и захотели испытать свои силы. У нас ребенок занимается легкой атлетикой и гимнастикой. Регулярно выигрывает и побеждает. Поэтому участвует дополнительно в различных спортивных мероприятия, в частности в сегодняшнем забеге. Мы с папой также стараемся не отставать. Недавно 18 мая принимали участие в забеге на 10 км, было интересно, проверили свои родительские силы. Так как дети у нас спортсмены, то и мы стремимся стать лучше, — делится молодая мама.

Для многих спортсменов, даже для тех, кто регулярно принимает участие в забегах, трасса оказалась непростой.