Трейл «Казаки» в Суворовском собрал более 200 участников

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Ежегодно эта гонка по бездорожью собирает поклонников из различных уголков юга России и с каждым разом география ее участников только расширяется. На этот раз, помимо ростовчан и жителей области, принять участие в забеге приехали атлеты из Должанской, Москвы, Перми, Республики Калмыкия, Шебекино и других городов России. Общее количество зарегистрированных спортсменов превысило 200 человек.
Несмотря на знойное утро, которое стояло в парке им.70-летия Победы, у всех собравшихся, включая участников и болельщиков, был спортивный настрой. Кто-то делал разминку перед забегом, кто-то психологически настраивался, а кто-то проверял свою амуницию. Ведь многим предстояло пробежать 12 км по бездорожью. Всего для взрослых в этом трейле было отведено три дистанции: 4, 8 и 12 километров. Каждый из участников регистрировался на тот километраж, который смог бы преодолеть.
Как пояснил президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин, принять участие в забеге может любой желающий.
— В забегах принимают участие все желающие. Правда одного желания мало. Это экстрим. Можно желать и хотеть, но пробежать сто метров и остаться здесь со своим желанием. Самое главное то что здесь собираются люди, которые выращивают из себя воинов, и не важно где он будет — в бизнесе, во власти, ученым или водителем. Он уже ответственный и надежный человек, — говорит Николай Бритвин.
Действительно, гонка «Казаки» многократно доказывала, что участие в ней это настоящее испытание. Проверка на прочность, преодоление себя. Это всегда выход на новый уровень через терпение и волевое усилие, где спортсмен находится на грани, если даже речь заходит о самых юных участниках соревнований, которым предстояло преодолеть дистанцию в 800 метров.
Арина Староверова приехала на трейл с мамой из Александровки. Она уже имеет награды по легкой атлетике и гимнастике, тем не менее старается не пропускать и такие соревнования. Ее мама рассказывает, что увлечение бегом и полосой препятствий у ребенка началось после того, как девочка посмотрела передачи «Русский ниндзя» и после ребенка было не отговорить.
— Насмотрелись передач «ниндзя» и захотели испытать свои силы. У нас ребенок занимается легкой атлетикой и гимнастикой. Регулярно выигрывает и побеждает. Поэтому участвует дополнительно в различных спортивных мероприятия, в частности в сегодняшнем забеге. Мы с папой также стараемся не отставать. Недавно 18 мая принимали участие в забеге на 10 км, было интересно, проверили свои родительские силы. Так как дети у нас спортсмены, то и мы стремимся стать лучше, — делится молодая мама.
Для многих спортсменов, даже для тех, кто регулярно принимает участие в забегах, трасса оказалась непростой.
Феликс Чендалов пришел первым из взрослых кто бежал 4 км и поделился своими впечатлениями.
— На прошлой неделе я участвовал в марафоне «Раздоры», пробежал его достойно, но эта трасса мне показалась гораздо сложнее. Перепад высоты, пересеченная местность. В таком забеге я принимаю участие впервые, но в следующем году заявлюсь сразу на 12 км, мне очень понравилось, несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть, — сказал один из победителей.
Почти все участники забега прошли всю дистанцию, и выражаясь словами организаторов, каждый участник данного трейла уже победитель, так как преодолел самого себя. И поэтому каждый из них получил медаль финишера индивидуального дизайна.