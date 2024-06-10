Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Медиахолдинг 1МI выступал информационным партнером ПМЭФ-2024.
Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году посетили 21 800 участников из 139 стран и территорий, сообщает издание newsnn.ru. По его словам, присутствие такого количества делегаций из других стран, а также представителей бизнеса подтверждает, что о международной изоляции России нет и речи. Участники форума представляли страны, стремящиеся развивать собственную экономику в рамках справедливого и многополярного мира.
Лозунг ПМЭФ-2024 говорит о свободе выбора политической и экономической ориентации различных мировых держав: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста», подчеркнул Кобяков.
В 2024 году основной темой программы ПМЭФ стало обсуждение национального суверенитета в политическом, экономическом и культурном аспектах. Большинство дискуссий затрагивали экономические приоритеты, пути торгового, технологического, научного и промышленного сотрудничества, финансовую культуру как двигатель экономического развития, цифровую электронную торговлю, банковские услуги, обеспечение глобальной продовольственной безопасности в свете экономических ограничений, наложенные западными странами санкции и другие связанные с экономикой вопросы.
В мероприятиях ПМЭФ-2024 приняли участие более 120 высокопоставленных иностранных официальных лиц, включая руководителей международных организаций, министров, дипломатов и политических деятелей. Самые многочисленные делегации были из Китайской Народной Республики — 192 участника, Объединенных Арабских Эмиратов — 105, Зимбабве — 86, Республики Казахстан — 84, Индии — 80, Омана — 75.
По результатам работы ПМЭФ-2024 было подписано 1073 контракта на общую сумму 6,492 трлн рублей (учтены соглашения, стоимость которых не является коммерческой тайной). Из них с представителями иностранных предприятий было заключено 55 контрактов.
Основным событием ПМЭФ стало пленарное заседание, в рамках которого выступили глава Российской Федерации Владимир Путин и лидеры иностранных государств: Боливии — Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве — Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.