В работе ПМЭФ-2024 участвовали более 21 тысячи человек

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году посетили 21 800 участников из 139 стран и территорий, сообщает издание newsnn.ru. По его словам, присутствие такого количества делегаций из других стран, а также представителей бизнеса подтверждает, что о международной изоляции России нет и речи. Участники форума представляли страны, стремящиеся развивать собственную экономику в рамках справедливого и многополярного мира.