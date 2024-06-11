Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения для НКО

На портале «Технологии добра» (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора. На сегодня более 250 НКО и благотворительных фондов пользуются услугами, размещенными на портале «Технологии добра».