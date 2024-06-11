В Ростовской области заблокировали аккаунты несовершеннолетних самокатчиков

С начала июня поиск и блокировка аккаунтов, с которых несовершеннолетние граждане брали в аренду электросамокаты, проходил во всех городах присутствия сервиса в Ростовской области — в Ростове-на-Дону и Аксае.



Лица до 18 не могут быть клиентами кикшеринговых компаний. По всей России было выявлено и заблокировано почти 4000 аккаунтов. Больше всего несовершеннолетних зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани.

Согласно правилам сервиса, электросамокатами запрещено пользоваться несовершеннолетним, возрастной ценз проверяется по базе сотового оператора МТС, содержащей паспортные данные абонентов. Сам сервис кикшеринга получает только дату рождения владельца аккаунта. Если пользователю СИМ меньше 18 лет — учетная запись блокируется.



«В планах развивать культуру безопасного вождения электросамокатов. Одно из направлений этой работы — минимизация случаев использования сервиса несовершеннолетними», — сообщил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. Он также рассказал, что компания будет пресекать практику, передачи аккаунтов детям. Сегодня часто дети пытаются прокатиться на электросамокатах, пользуясь аккаунтами родителей или совершеннолетних друзей. Клиентов, которые передали аккаунты несовершеннолетним, ждет штраф в размере до 10 000 рублей. Потому, что такая практика также является нарушением установленных правил. Как напомнили в компании, клиентов, которые передали аккаунты несовершеннолетним, ждет блокировка.