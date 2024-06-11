XII Международный фестиваль «Солнце Африки на Дону»

В честь этого праздника, а также для укрепления традиций межнациональной дружбы на Дону, взаимного обогащения молодежи через знакомство с культурой и традициям других народов и содействия адаптации и интеграции в международную студенческую семью университетов Ростова-на-Дону и Ростовской области ребят из африканских стран Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) в 2009 году организовал Первый международный студенческий фестиваль «Солнце Африки на Дону». Сегодня он прошел уже в 12-й раз.