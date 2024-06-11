XII Международный фестиваль «Солнце Африки на Дону»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В честь этого праздника, а также для укрепления традиций межнациональной дружбы на Дону, взаимного обогащения молодежи через знакомство с культурой и традициям других народов и содействия адаптации и интеграции в международную студенческую семью университетов Ростова-на-Дону и Ростовской области ребят из африканских стран Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) в 2009 году организовал Первый международный студенческий фестиваль «Солнце Африки на Дону». Сегодня он прошел уже в 12-й раз.
В конкурсной программе участвовали 10 претендентов: 5 девушек и 5 юношей, которые учатся в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ), Южном федеральном университете, Донском государственном техническом университете, Ростовском государственном медицинском университете, приехавшие в Россию из Анголы, Гвинеи-Бисау, Египта, Либерии, Камеруна, Кот-д`Ивуара, Нигерии, Сьерра-Леоне.
Участники рассказали о себе, своей стране, ее культуре и продемонстрировали свои таланты в конкурсах «Визитка», «Творческий номер», «Видео-интервью», «Дефиле в вечерних платьях и костюмах».
Награды распределились следующим образом:
Главный приз и звание Мистер Африка получил Йовье Нджантенг Крис Артур, ДГТУ, Камерун.
Главный приз и звание Мисс Африка получила Амината Грейс Каллай, ДГТУ, Сьерра-Леоне.