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XII Международный фестиваль «Солнце Африки на Дону»

XII Международный фестиваль «Солнце Африки на Дону»

11 июня 2024, 10:11
Фото: Солнце Африки на Дону
25 мая 1963 года на 1-й конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана межгосударственная Организация африканского единства, известную сегодня под новым названием Африканский Союз. В честь этого события ООН определил 25 мая как международный праздник — День Африки.

В честь этого праздника, а также для укрепления традиций межнациональной дружбы на Дону, взаимного обогащения молодежи через знакомство с культурой и традициям других народов и содействия адаптации и интеграции в международную студенческую семью университетов Ростова-на-Дону и Ростовской области ребят из африканских стран Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) в 2009 году организовал Первый международный студенческий фестиваль «Солнце Африки на Дону». Сегодня он прошел уже в 12-й раз.

Фото: Солнце Африки на Дону

В конкурсной программе участвовали 10 претендентов: 5 девушек и 5 юношей, которые учатся в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ), Южном федеральном университете, Донском государственном техническом университете, Ростовском государственном медицинском университете, приехавшие в Россию из Анголы, Гвинеи-Бисау, Египта, Либерии, Камеруна, Кот-д`Ивуара, Нигерии, Сьерра-Леоне.

Участники рассказали о себе, своей стране, ее культуре и продемонстрировали свои таланты в конкурсах «Визитка», «Творческий номер», «Видео-интервью», «Дефиле в вечерних платьях и костюмах».

Фото: Солнце Африки на Дону

Награды распределились следующим образом:

  1. Мистер обаяние 2024 — Соттан Аго Стив Эммануэль, РГЭУ (РИНХ), Кот Д’Ивуар, Мисс обаяние 2024 — Жозе Жемима Педро, РостГМУ, Ангола.
  2. Мистер талант 2024 — Мануэль Манзамби, РостГМУ, Ангола, Мисс талант 2024 — Амината Грейс Каллай, ДГТУ, Сьерра-Леоне.
  3. Мистер энергия 2024 — Колли Джо Прэйз, ДГТУ, Либерия, Мисс энергия 2024 — Франсис Фанен, ДГТУ, Нигерия.
  4. Мистер элегантность 2024 — Йовье Нджантенг Крис Артур, ДГТУ, Камерун, Мисс элегантность 2024 — Удоудоакпан Прешиус Самуэль, ЮФУ, Нигерия.
  5. Мистер улыбка 2024 — Атрис Мохаммед Ахмед Мохамед, ЮФУ, Египет, Мисс улыбка 2024 — Соареш Кассама Катиа, РГЭУ (РИНХ), Гвинея-Бисау.

Главный приз и звание Мистер Африка получил Йовье Нджантенг Крис Артур, ДГТУ, Камерун.

Главный приз и звание Мисс Африка получила Амината Грейс Каллай, ДГТУ, Сьерра-Леоне.

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