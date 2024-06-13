Жительница Ростовской области обманывала матерей погибших на СВО бойцов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Житель Забайкальского края ушел на СВО и перестал выходить на связь с матерью, из-за чего она опубликовала объявление в Сети. С ней связалась подозреваемая и предложила помощь за 30 тысяч рублей
Женщина перевела деньги, а позже от сотрудников военкомата узнала, что ее сын погиб. Еще один подобный случай зарегистрировали в Кемеровской области.
По статье о мошенничестве завели уголовное дело, а подозреваемую задержали. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.
Ранее бизнесменов в Ростовской области заставлял платить деньги за бесплатные услуги.
До этого генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 миллиона.