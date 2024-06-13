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Жительница Ростовской области обманывала матерей погибших бойцов СВО

Жительница Ростовской области обманывала матерей погибших на СВО бойцов

13 июня 2024, 10:10
Фото: МВД
Жительница Ростовской области обманывала матерей погибших бойцов СВО
В Ростовской области задержали женщину, которая обманывала матерей погибших участников спецоперации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Житель Забайкальского края ушел на СВО и перестал выходить на связь с матерью, из-за чего она опубликовала объявление в Сети. С ней связалась подозреваемая и предложила помощь за 30 тысяч рублей

Женщина перевела деньги, а позже от сотрудников военкомата узнала, что ее сын погиб. Еще один подобный случай зарегистрировали в Кемеровской области.

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Жительница Ростовской области обманывала матерей погибших бойцов СВО
Видео: МВД

По статье о мошенничестве завели уголовное дело, а подозреваемую задержали. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее бизнесменов в Ростовской области заставлял платить деньги за бесплатные услуги.

До этого генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 миллиона.

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