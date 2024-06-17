В сотню самых влиятельных персон Ростовской области вошли больше 60 чиновников

При составлении топ-100 самых влиятельных ростовчан RostovGazeta проанализировала, в чьих руках сосредоточено больше власти. По нашим подсчетам, больше всего в рейтинге оказалось чиновников — 63 человека. Самые влиятельные из них: прокурор Ростовской области Роман Прасков, занявший первое место и полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который находится на второй строчке. Количество чиновников среди влиятельных персон Ростовской области сократилось на семь семь человек, по сравнению с рейтингом прошлого года.