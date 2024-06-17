В сотню самых влиятельных персон Ростовской области вошли больше 60 чиновников

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
При составлении топ-100 самых влиятельных ростовчан RostovGazeta проанализировала, в чьих руках сосредоточено больше власти. По нашим подсчетам, больше всего в рейтинге оказалось чиновников — 63 человека. Самые влиятельные из них: прокурор Ростовской области Роман Прасков, занявший первое место и полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который находится на второй строчке. Количество чиновников среди влиятельных персон Ростовской области сократилось на семь семь человек, по сравнению с рейтингом прошлого года.
А представители силовой структуры прибавили за год в свой состав только одного человека. Теперь в их рядах — 15 влиятельных персон. Возглавляет «силовое крыло» власти Роман Прасков. На четвертом месте дышит в спину губернатору Василию Голубеву начальник управления ФСБ России по Ростовской области Игорь Голдобин.
Бизнесменов в среде влиятельных дончан прибавилось ровно в два раза по сравнению с прошлым годом. Своим количеством они даже превосходят силовиков. Лидером среди предпринимателей стал генеральный директор ПАО «Ростсельмаш», совладелец ООО «Ростовский Прессово-Раскройный Завод» и ООО «Ростовский Литейный Завод» Дмитрий Удрас, занявший семнадцатую строчку рейтинга.
Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.