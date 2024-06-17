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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Силовики, чиновники или бизнесмены: кто заправляет Ростовской областью?

В сотню самых влиятельных персон Ростовской области вошли больше 60 чиновников

17 июня 2024, 13:04
Фото: 38.rosguard.gov.ru / для иллюстрации
Силовики, чиновники или бизнесмены: кто заправляет Ростовской областью?
В рейтинге самых влиятельных жителей Ростовской области от RostovGazeta количество чиновников в почти в пять раз превосходит количество силовиков.

При составлении топ-100 самых влиятельных ростовчан RostovGazeta проанализировала, в чьих руках сосредоточено больше власти. По нашим подсчетам, больше всего в рейтинге оказалось чиновников — 63 человека. Самые влиятельные из них: прокурор Ростовской области Роман Прасков, занявший первое место и полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который находится на второй строчке. Количество чиновников среди влиятельных персон Ростовской области сократилось на семь семь человек, по сравнению с рейтингом прошлого года.

А представители силовой структуры прибавили за год в свой состав только одного человека. Теперь в их рядах — 15 влиятельных персон. Возглавляет «силовое крыло» власти Роман Прасков. На четвертом месте дышит в спину губернатору Василию Голубеву начальник управления ФСБ России по Ростовской области Игорь Голдобин.

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Бизнесменов в среде влиятельных дончан прибавилось ровно в два раза по сравнению с прошлым годом. Своим количеством они даже превосходят силовиков. Лидером среди предпринимателей стал генеральный директор ПАО «Ростсельмаш», совладелец ООО «Ростовский Прессово-Раскройный Завод» и ООО «Ростовский Литейный Завод» Дмитрий Удрас, занявший семнадцатую строчку рейтинга.

Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Ростов#Устинов
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