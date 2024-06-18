Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
СМИ сообщило со ссылкой на собственные источники, что один из террористов может находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Преступник получил пулевое ранение в голову. Шансы на выживание крайне малы.
Ранее сообщалось, что никто из террористов не выжил, а их тела будут захоронены тайно. При этом официально информацию о выжившем террористе ни одно из ведомств не подтверждало. Данные уточняются.
Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 16 июня, заключенные, сломав решетку камеры, проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Они долго планировали план побега, поэтому успели вооружиться. При обыске обнаружили самодельные заточки, ножи и пожарные топоры. Террористы требовали оружие, автомобиль и возможность уехать. Переговоры ни к чему не привели и силовики приняли решение о штурме, в ходе которого преступников ликвидировали. Все работники ФСИН остались живы.
Ранее стало известно, что у террористов в заложниках мог находиться третий сотрудник СИЗО-1 Ростова-на-Дону.