Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 16 июня, заключенные, сломав решетку камеры, проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Они долго планировали план побега, поэтому успели вооружиться. При обыске обнаружили самодельные заточки, ножи и пожарные топоры. Террористы требовали оружие, автомобиль и возможность уехать. Переговоры ни к чему не привели и силовики приняли решение о штурме, в ходе которого преступников ликвидировали. Все работники ФСИН остались живы.