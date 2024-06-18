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Выжил один из захватчиков в СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить

18 июня 2024, 10:43
Фото: rostovgazeta.ru
Выжил один из захватчиков в СИЗО-1 Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Всех террористов ликвидировали, однако один из них мог выжить, сообщает DonDay.

СМИ сообщило со ссылкой на собственные источники, что один из террористов может находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Преступник получил пулевое ранение в голову. Шансы на выживание крайне малы.

Ранее сообщалось, что никто из террористов не выжил, а их тела будут захоронены тайно. При этом официально информацию о выжившем террористе ни одно из ведомств не подтверждало. Данные уточняются.

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 16 июня, заключенные, сломав решетку камеры, проникли в дежурную часть и взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Они долго планировали план побега, поэтому успели вооружиться. При обыске обнаружили самодельные заточки, ножи и пожарные топоры. Террористы требовали оружие, автомобиль и возможность уехать. Переговоры ни к чему не привели и силовики приняли решение о штурме, в ходе которого преступников ликвидировали. Все работники ФСИН остались живы.

В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка
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Ранее стало известно, что у террористов в заложниках мог находиться третий сотрудник СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

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