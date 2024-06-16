«Показательная акция»: как в СИЗО-1 в Ростове допустили захват заложников

«То, что у обвиняемых имелась связь, флаги и повязки запрещенной в России террористической организации, вызывает большие вопросы к пропускной системе и сотрудникам СИЗО. Уже одно то, что у них имелась связь, навевает на определенные мысли, будто в ростовском следственном изоляторе проходной двор», — отмечает Евгений Михайлов.