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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

«Показательная акция»: как в СИЗО-1 в Ростове допустили захват заложников

«Показательная акция»: как в СИЗО-1 в Ростове допустили захват заложников

16 июня 2024, 09:56
Фото: rostovgazeta.ru
«Показательная акция»: как в СИЗО-1 в Ростове допустили захват заложников

Политолог рассказал, почему в СИЗО-1 в Ростове произошел захват заложников

Захват заложников в СИЗО-1, очевидно, готовился задолго. Но то, что это произошло в СИЗО Ростова, в центре города, говорит о показательной акции, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что шестеро осужденных по террористическим статьям захватили в заложников сотрудников СИЗО-1. При этом служба охраны в этом СИЗО на протяжении несколько лет признавалась лучшей среди следственных изоляторов региона.

«То, что у обвиняемых имелась связь, флаги и повязки запрещенной в России террористической организации, вызывает большие вопросы к пропускной системе и сотрудникам СИЗО. Уже одно то, что у них имелась связь, навевает на определенные мысли, будто в ростовском следственном изоляторе проходной двор», — отмечает Евгений Михайлов.
Захваченное заключенными СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавали лучшим
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Эксперт добавляет, что рекламные видео, которые захватившие заложников стали выкладывать в Сети — это сильный имиджевый удар по ростовскому ГУФСИН.

«Я считаю, что без коррупции здесь не обошлось. Иначе откуда у них могли взяться телефоны?», — задается вопросом собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за захвата заложников надзорные органы организуют проверку СИЗО-1 в Ростове.

СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников
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«Проходной двор»

Политолог Евгений Михайлов в беседе с корреспондентом RostovGazeta сообщил, что произошедшее в СИЗО-1 в Ростове больше походит на показательную акцию.

«То, что у обвиняемых имелась связь, флаги и повязки запрещенной в России террористической организации, вызывает большие вопросы к пропускной системе и сотрудникам СИЗО. Уже одно то, что у них имелась связь, навевает на определенные мысли, будто в ростовском следственном изоляторе проходной двор», — отмечает Евгений Михайлов.

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