«Показательная акция»: как в СИЗО-1 в Ростове допустили захват заложников

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Напомним, что шестеро осужденных по террористическим статьям захватили в заложников сотрудников СИЗО-1. При этом служба охраны в этом СИЗО на протяжении несколько лет признавалась лучшей среди следственных изоляторов региона.
«То, что у обвиняемых имелась связь, флаги и повязки запрещенной в России террористической организации, вызывает большие вопросы к пропускной системе и сотрудникам СИЗО. Уже одно то, что у них имелась связь, навевает на определенные мысли, будто в ростовском следственном изоляторе проходной двор», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт добавляет, что рекламные видео, которые захватившие заложников стали выкладывать в Сети — это сильный имиджевый удар по ростовскому ГУФСИН.
«Я считаю, что без коррупции здесь не обошлось. Иначе откуда у них могли взяться телефоны?», — задается вопросом собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за захвата заложников надзорные органы организуют проверку СИЗО-1 в Ростове.
«Проходной двор»
Политолог Евгений Михайлов в беседе с корреспондентом RostovGazeta сообщил, что произошедшее в СИЗО-1 в Ростове больше походит на показательную акцию.
«То, что у обвиняемых имелась связь, флаги и повязки запрещенной в России террористической организации, вызывает большие вопросы к пропускной системе и сотрудникам СИЗО. Уже одно то, что у них имелась связь, навевает на определенные мысли, будто в ростовском следственном изоляторе проходной двор», — отмечает Евгений Михайлов.