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Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

На Дону сотрудница банка взяла кредиты на имя знакомых и присвоила себе деньги

На Дону сотрудница банка взяла кредиты на имя знакомых и присвоила себе деньги

19 июня 2024, 10:48
Фото: halayalex/freepik.com
На Дону сотрудница банка взяла кредиты на имя знакомых и присвоила себе деньги
Суд вынес приговор бывшей банковской служащей, обвиненной в мошенничестве, рассказали в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность экс-сотрудницы регионального филиала одного из крупных российских банков. Зоя Ким под предлогом выполнения плана по привлечению клиентов оформила кредиты на своих знакомых в Миллерово и Миллеровском районе. Им она пообещала, что выплатит суммы по кредитам самостоятельно. На деле же обещание свое Ким не сдержала, а просто украла полученные деньги. Сумма ущерба составила 3,7 миллиона рублей.

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Миллеровский районный суд признал Зою Ким виновной в мошенничестве и приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Батайске в управлении соцзащиты расхищали деньги, выделенные на помощь людям .

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