На Дону сотрудница банка взяла кредиты на имя знакомых и присвоила себе деньги

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность экс-сотрудницы регионального филиала одного из крупных российских банков. Зоя Ким под предлогом выполнения плана по привлечению клиентов оформила кредиты на своих знакомых в Миллерово и Миллеровском районе. Им она пообещала, что выплатит суммы по кредитам самостоятельно. На деле же обещание свое Ким не сдержала, а просто украла полученные деньги. Сумма ущерба составила 3,7 миллиона рублей.