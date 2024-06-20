Москвичка осталась в шоке от дорог и освещения в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Собеседница рассказывает, что всю длинную улицу Набережную в селе Сандата Сальского района, освещают лишь два фонаря. При чем их включают в 21.21 мск и выключают ровно в 23.00 мск.
«Один фонарь находится возле дома моей мамы. Он и освещает двор. Но с выключением в 23.00 во дворе наступает полная темнота. А это же деревня, здесь освещение в любом случае должно быть до утра», — делится мнением Нина Заворуева.
Однако, по словам гостьи из Москвы, проблема со светом оказалась не единственной в донском селе.
«На улице Набережной сделали дорогу. Приехал грейдер, кучками накидал щебень и готово. В селе проживают в основном пенсионеры. Например, моя мама осталась одна — папа умер два года назад, машины нет. Когда маме нужно поехать в центр, например, заплатить за коммуналку или купить продуктов, она вызывает такси. Так вот такси отказываются ехать по этой дороге! А если пойдет дождь, то и скорая здесь не проедет. Это же смешно, делать дорогу, которая доживет только до первых серьезных осадков», — говорит собеседница.
Глава администрации Сандатовского сельского поселения Николай Сероштан разъяснил RostovGazeta, что со светом в селе действительно есть определенные лимиты.
«Свет на всю ночь мы оставляем только по центральным улицам, где проезжие дороги — там существует опасность движения транспорта. А по всему селу дети в 23.00 мск уже дома, поэтому свет отключаем. У нас так по всему району», — подчеркнул Николай Сероштан.
Также глава отметил, что дорога на Набережной сделана строго по нормативам.
«Раньше это была не проезжая дорога. Люди просили что-то с ней сделать — мы сделали. Прогрейдили, выровняли и подсыпали щебня — 15 кубов на тысячу квадратов. И я вам скажу, дорога получилась неплохая», — высказывает мнение собеседник.
Недовольство людей качеством дороги руководитель поселения объясняет банальным сравнением.
«Перед этим мы капитально отремонтировали соседнюю улицу. Там на 800 метров было отсыпано щебня на 2 миллиона рублей. А здесь на 800 метров щебня отсыпано на 300 тысяч рублей. Поэтому, сравнивая, люди и стали ругаться», — полагает глава сельского поселения.
Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием дорог в Ростовской области заинтересовались на федеральном уровне.