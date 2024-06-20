Политолог предложил тщательно изучить книги иноагентов в библиотеках Ростова

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Напомним, что ️комитет Госдумы одобрил проект, регулирующий доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Ростовский политолог уверен, что это правильное решение. По его словам, любую литературу, любые печатные материалы иноагентов, враждебно относящихся к России и высказывающихся на этот счет, нужно ограничивать.
«Но мне кажется, что на ограничения нужно смотреть с точки зрения самой литературы. В книгах не должно содержаться информации, направленной на переписывание истории, на формирование ложных, а, порой, и деструктивных ценностей. А если иноагенты в своем творчестве не показывали подобное, то зачем ограничивать такие книги? Иначе мы превратимся в подобие Украины, где запрещают, выбрасывают и сжигают любую литературу, которая так или иначе связана с Россией», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог делится мнением, что если вести речь о художественных произведениях, чьи авторы прежде были «спящими» иноагентами, но не демонстрировали это в своем творчестве, такие книги запрещать не стоит. В качестве примера спикер приводит всем известного писателя, признанного сегодня иноагентом.
«У него есть прекрасные детективные произведения, которые, кстати, были экранизированы. Однако у него же есть и более поздний цикл исторических произведений, в которых фактически переписывается история нашей страны. Такие произведения, безусловно, должны находиться под запретом. Поэтому, я считаю, необходима более тщательная работа по изучению литературы», — говорит собеседник.
Эксперт уверен, что запрет на книги иноагентов никак не скажется на посетителях ростовских библиотек, где кризис читателей назрел уже очень давно.
«В целом, не мешало бы подумать о том, как вернуть к чтению нашу молодежь, у которой сегодня, в большинстве, сформировано клиповое мышление. А ведь еще совсем недавно и Советский Союз и даже постсоветская Россия были самыми читающими в мире. К сожалению, большинство библиотек сегодня больше похожи на хранилища для книг. Однако некоторые переформатируются, становясь центрами культуры для реализации творческих и интересных инициатив. Мне кажется, это правильная тенденция — помимо книг, продвигать в библиотеках культуру в целом», — резюмирует собеседник.