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Политолог предложил тщательно изучить книги иноагентов в библиотеках Ростова

Политолог предложил тщательно изучить книги иноагентов в библиотеках Ростова

20 июня 2024, 08:14
Фото: Unsplash
Посыл о запрете доступа к книгам иноагентов в библиотеках, в том числе и Ростовской области, правильный. Однако нужно отделять творчество от его носителей, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что ️комитет Госдумы одобрил проект, регулирующий доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Ростовский политолог уверен, что это правильное решение. По его словам, любую литературу, любые печатные материалы иноагентов, враждебно относящихся к России и высказывающихся на этот счет, нужно ограничивать.

«Но мне кажется, что на ограничения нужно смотреть с точки зрения самой литературы. В книгах не должно содержаться информации, направленной на переписывание истории, на формирование ложных, а, порой, и деструктивных ценностей. А если иноагенты в своем творчестве не показывали подобное, то зачем ограничивать такие книги? Иначе мы превратимся в подобие Украины, где запрещают, выбрасывают и сжигают любую литературу, которая так или иначе связана с Россией», — отмечает Александр Сухарь.
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Политолог делится мнением, что если вести речь о художественных произведениях, чьи авторы прежде были «спящими» иноагентами, но не демонстрировали это в своем творчестве, такие книги запрещать не стоит. В качестве примера спикер приводит всем известного писателя, признанного сегодня иноагентом.

«У него есть прекрасные детективные произведения, которые, кстати, были экранизированы».«У него есть прекрасные детективные произведения, которые, кстати, были экранизированы».
«У него есть прекрасные детективные произведения, которые, кстати, были экранизированы».
Фото: Avel Chuklanov/Unsplash
«У него есть прекрасные детективные произведения, которые, кстати, были экранизированы. Однако у него же есть и более поздний цикл исторических произведений, в которых фактически переписывается история нашей страны. Такие произведения, безусловно, должны находиться под запретом. Поэтому, я считаю, необходима более тщательная работа по изучению литературы», — говорит собеседник.

Эксперт уверен, что запрет на книги иноагентов никак не скажется на посетителях ростовских библиотек, где кризис читателей назрел уже очень давно.

«В целом, не мешало бы подумать о том, как вернуть к чтению нашу молодежь, у которой сегодня, в большинстве, сформировано клиповое мышление. А ведь еще совсем недавно и Советский Союз и даже постсоветская Россия были самыми читающими в мире. К сожалению, большинство библиотек сегодня больше похожи на хранилища для книг. Однако некоторые переформатируются, становясь центрами культуры для реализации творческих и интересных инициатив. Мне кажется, это правильная тенденция — помимо книг, продвигать в библиотеках культуру в целом», — резюмирует собеседник.
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