Политолог предложил тщательно изучить книги иноагентов в библиотеках Ростова

Политолог делится мнением, что если вести речь о художественных произведениях, чьи авторы прежде были «спящими» иноагентами, но не демонстрировали это в своем творчестве, такие книги запрещать не стоит. В качестве примера спикер приводит всем известного писателя, признанного сегодня иноагентом.