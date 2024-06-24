Ростовчане не отказываются от поездок в Крым после атаки ВСУ на Севастополь

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Напомним, что 23 июня в воскресенье ВСУ пытались атаковать Севастополь ракетами ATACMS. Осколки от снаряда одной ракеты упали на город. Погибли пять человек, из которых трое детей и больше ста получили ранения.
Однако ростовчане не собираются менять свои планы на отдых в Крыму.
«Отказов от туров в Крым, по крайней мере в нашей компании, нет», — отмечает Максим Гурин.
Эксперт объясняет, что Севастополь — это не самое курортное место. Город больше экскурсионный, куда люди едут погулять на один день.
«В основном, на пляже в Севастополе отдыхают местные жители», — уточняет собеседник.
Ростовчане, по словам спикера, едут отдыхать на южный берег Крыма — в Ялту и ее окрестности.
«На информацию о попытках атаковать Крым более нервно реагируют жители столицы. А южане, вероятно, уже привыкли», — резюмирует эксперт.