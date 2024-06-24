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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Ростовчане не отказываются от поездок в Крым после атаки ВСУ Севастополя

Ростовчане не отказываются от поездок в Крым после атаки ВСУ на Севастополь

24 июня 2024, 07:28
Фото: baksi1961/Unsplash
Ростовчане не отказываются от поездок в Крым после атаки ВСУ Севастополя
Туры на отдых в Крыму пока никто не отзывает. Отказов нет, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

Напомним, что 23 июня в воскресенье ВСУ пытались атаковать Севастополь ракетами ATACMS. Осколки от снаряда одной ракеты упали на город. Погибли пять человек, из которых трое детей и больше ста получили ранения.

Однако ростовчане не собираются менять свои планы на отдых в Крыму.

«Отказов от туров в Крым, по крайней мере в нашей компании, нет», — отмечает Максим Гурин.
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Эксперт объясняет, что Севастополь — это не самое курортное место. Город больше экскурсионный, куда люди едут погулять на один день.

«В основном, на пляже в Севастополе отдыхают местные жители», — уточняет собеседник.

Ростовчане, по словам спикера, едут отдыхать на южный берег Крыма — в Ялту и ее окрестности.

«На информацию о попытках атаковать Крым более нервно реагируют жители столицы. А южане, вероятно, уже привыкли», — резюмирует эксперт.
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