Магнитная буря уровня G1 накроет Ростов-на-Дону

В пятницу, 28 июня, Ростов-на-Дону накроет магнитная буря. Она начнется полуночи и продлится до шести утра. Возбуждение магнитного поля полностью прекратится только к полудню. На протяжении этого времени ожидается слабая буря уровня G1, ее сила составит пять баллов из девяти возможных.