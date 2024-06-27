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Магнитная буря уровня G1 накроет Ростов-на-Дону

Магнитная буря уровня G1 накроет Ростов-на-Дону

27 июня 2024, 06:45
Фото: Unsplash
Магнитная буря уровня G1 накроет Ростов-на-Дону
На Ростов-на-Дону надвигается магнитная буря. Возмущение геомагнитного поля будет длиться около шести часов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В пятницу, 28 июня, Ростов-на-Дону накроет магнитная буря. Она начнется полуночи и продлится до шести утра. Возбуждение магнитного поля полностью прекратится только к полудню. На протяжении этого времени ожидается слабая буря уровня G1, ее сила составит пять баллов из девяти возможных.

Буря такой силы не способна повлиять на электроприборы, но может отразиться на самочувствии ростовчан. Так, в ночное время и утром жители Ростова могут испытывать бессонницу, учащенное сердцебиение, головную боль, мигрени и перепады давления.

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Фото: xras.ru

Ранее в Ростове-на-Дону врачи помогли женщине, которая на протяжении долгих лет испытывала головную боль. Она испытывала дискомфорт по 100 раз на дню.

До этого стала известна погода на весь июль 2024 года.

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