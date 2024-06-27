Магнитная буря уровня G1 накроет Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В пятницу, 28 июня, Ростов-на-Дону накроет магнитная буря. Она начнется полуночи и продлится до шести утра. Возбуждение магнитного поля полностью прекратится только к полудню. На протяжении этого времени ожидается слабая буря уровня G1, ее сила составит пять баллов из девяти возможных.
Буря такой силы не способна повлиять на электроприборы, но может отразиться на самочувствии ростовчан. Так, в ночное время и утром жители Ростова могут испытывать бессонницу, учащенное сердцебиение, головную боль, мигрени и перепады давления.
Ранее в Ростове-на-Дону врачи помогли женщине, которая на протяжении долгих лет испытывала головную боль. Она испытывала дискомфорт по 100 раз на дню.
До этого стала известна погода на весь июль 2024 года.