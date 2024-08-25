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Возмущение

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Август
Ростовчан возмутила украинская песня на теплоходе у городской набережной
Жителей Ростова возмутило исполнение песни про Украину на теплоходе, курсирующим недалеко от набережной, об этом они делятся в соцсетях.
25 августа, 06:47
Жители Ростова-на-Дону заявили о стремительно растущей свалке у парка Чуковского
4 августа, 11:22
Июнь
Магнитная буря уровня G1 накроет Ростов-на-Дону
На Ростов-на-Дону надвигается магнитная буря. Возмущение геомагнитного поля будет длиться около шести часов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
27 июня, 06:45
Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 18 июня
В ближайшие дни Ростов-на-Дону геомагнитное возбуждение будет нарастать, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
16 июня, 13:45
Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону
Геомагнитное поле Земли снова будет неспокойным. 4 июня на Ростов-на-Дону обрушится геомагнитная буря уровня G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
3 июня, 12:19
Март
Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта
8 марта, 04:40

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