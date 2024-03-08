Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Собеседник напоминает, что Солнце быстро движется к 11-летнему пику активности. Поэтому в ближайшие два года будет больше пятен и вспышек, чем за минувшие 22 года.
Однако, по словам эксперта, большую часть марта 2024 года магнитное поле Земли будет спокойным. В ночь с 8 на 9 марта произойдет легкое возмущение магнитосферы. Следующее ожидается только 31 марта.
«Для понимания силы магнитных бурь учеными используется индекс G. Этим показателем обозначается отдельный уровень опасности геомагнитной бури, и также то, как она влияет на электричество, связь, людей и животных», — отмечает Михаил Невский.
Астроном разъясняет, что существует шкала, согласно которой, G1 — это незначительные магнитные бури. Они не оказывают особого влияния на электронные приборы, их не ощущают люди. А G5 — это экстремально сильные магнитные бури. Они способны вызвать серьезные неисправности в работе спутников и радиосвязи и полярные сияния во всем мире.
«Но все перемены в магнитном поле Земли, которые принесет солнечный ветер в ближайший месяц, будут слабее, чем даже G1», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ожидается нарастание магнитных бурь в Ростовской области.