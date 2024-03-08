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«Март будет спокойным»: астроном успокоил ростовчан, страдающих метеозависимостью

Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта

8 марта 2024, 04:40
Фото: 1MI
«Март будет спокойным»: астроном успокоил ростовчан, страдающих метеозависимостью

Астроном Невский предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области

Магнитосфера Земли последний раз возмущалось солнечной активностью в четвертый день марта. Однако это возмущение нельзя считать даже слабой магнитной бурей, сообщил RostovGazeta астроном ЮФУ Михаил Невский.

Собеседник напоминает, что Солнце быстро движется к 11-летнему пику активности. Поэтому в ближайшие два года будет больше пятен и вспышек, чем за минувшие 22 года.

Однако, по словам эксперта, большую часть марта 2024 года магнитное поле Земли будет спокойным. В ночь с 8 на 9 марта произойдет легкое возмущение магнитосферы. Следующее ожидается только 31 марта.

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Скриншоты с сайта ИКИ РАН, сделанные Михаилом НевскимСкриншоты с сайта ИКИ РАН, сделанные Михаилом Невским
Скриншоты с сайта ИКИ РАН, сделанные Михаилом Невским Скриншоты с сайта ИКИ РАН, сделанные Михаилом Невским
Скриншоты с сайта ИКИ РАН, сделанные Михаилом Невским

«Для понимания силы магнитных бурь учеными используется индекс G. Этим показателем обозначается отдельный уровень опасности геомагнитной бури, и также то, как она влияет на электричество, связь, людей и животных», — отмечает Михаил Невский.

Астроном разъясняет, что существует шкала, согласно которой, G1 — это незначительные магнитные бури. Они не оказывают особого влияния на электронные приборы, их не ощущают люди. А G5 — это экстремально сильные магнитные бури. Они способны вызвать серьезные неисправности в работе спутников и радиосвязи и полярные сияния во всем мире.

«Но все перемены в магнитном поле Земли, которые принесет солнечный ветер в ближайший месяц, будут слабее, чем даже G1», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ожидается нарастание магнитных бурь в Ростовской области.

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