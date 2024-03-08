Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта

Астроном разъясняет, что существует шкала, согласно которой, G1 — это незначительные магнитные бури. Они не оказывают особого влияния на электронные приборы, их не ощущают люди. А G5 — это экстремально сильные магнитные бури. Они способны вызвать серьезные неисправности в работе спутников и радиосвязи и полярные сияния во всем мире.