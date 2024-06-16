rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 18 июня

Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 18 июня

16 июня 2024, 13:45
Фото: pxhere.com
Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 18 июня
В ближайшие дни Ростов-на-Дону геомагнитное возбуждение будет нарастать, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

18 июня в Ростове-на-Дону ожидается возбуждение магнитосферы. Возмущения магнитного поля Земли достигнут четырех баллов из девяти возможных. Пик активности придется на утро. С 8.00 до 12.00 мск метеозависимые люди могут испытывать легкое недомогание, головную боль и апатию. Возбуждение магнитосферы также может спровоцировать слабые колебания напряжения в электросети.

Метеорологи предупредили об опасном солнечном излучении в Ростове
Узнать подробнее

Читайте также о том, когда начнутся резкие похолодания в Ростове-на-Дону. Температура упадет, а вместе с тем придут дожди.

До этого RostovGazeta рассказала об опасном ультрафиолетовом излучении. Ростовчанам не рекомендуется находиться под открытым солнцем во время активного воздействия Солнца.

Читайте также:
Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-ДонуВспышка X1.4 на Солнце спровоцировала геомагнитный шторм в Ростове-на-ДонуУФ-излучение повысится в Ростове до опасных отметок
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Магнитные бури#Солнечная активность#Негативное воздействие#Недомогание#Возмущение
Подпишитесь
«Проходной двор»: почему в СИЗО в Ростове взяли заложников и как их освобождали
Сегодня, 10:36
«Ответят погонами»: Хинштейн сообщил, что ждет ФСИН Ростова после захвата заложников
Сегодня, 11:31
«Показательная акция»: как в СИЗО-1 в Ростове допустили захват заложников
Сегодня, 09:56
Губернатор Голубев сделал заявление из-за захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 11:15
Адвокат рассказал, что грозило сбежавшим из СИЗО-1 в Ростове за захват заложников
Сегодня, 09:38
Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и освобождения заложников
Сегодня, 09:31
"