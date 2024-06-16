Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 18 июня

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
18 июня в Ростове-на-Дону ожидается возбуждение магнитосферы. Возмущения магнитного поля Земли достигнут четырех баллов из девяти возможных. Пик активности придется на утро. С 8.00 до 12.00 мск метеозависимые люди могут испытывать легкое недомогание, головную боль и апатию. Возбуждение магнитосферы также может спровоцировать слабые колебания напряжения в электросети.
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До этого RostovGazeta рассказала об опасном ультрафиолетовом излучении. Ростовчанам не рекомендуется находиться под открытым солнцем во время активного воздействия Солнца.