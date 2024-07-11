Недомогание

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Июль
Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область
11 июля, 09:50
Июнь
Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 18 июня
В ближайшие дни Ростов-на-Дону геомагнитное возбуждение будет нарастать, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
16 июня, 13:45
Апрель
Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля
6 апреля, 09:41
Март
Мощные магнитные бури надвигаются на Ростовскую область с 31 марта
30 марта, 10:01
Декабрь 2023
Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 22 декабря
В Ростовской области жителей предупредили о мощной магнитной буре 22 и 23 декабря декабря, об этом сообщили синоптики.
20 декабря 2023, 09:46
«Не только COVID-19 опасен»: врач из Ростова призвал людей вернуться к маскам
16 декабря 2023, 09:14

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