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Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область

Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область

11 июля 2024, 09:50
Фото: Изображение Шедеврум
Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область
В Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G1. Она накроет донскую столицу в ближайшие дни, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу, возмущение магнитосферы Земли начнет нарастать вечером 13 июля. Уже в 00.00 мск 14 июля буря достигнет своего пика. Ее сила оценивается в пять баллов из девяти возможных, а уровень — G1. Когда показатели начнут опускаться неизвестно. При этом вероятность наступления геомагнитного шторма 13 июля оценивается в 20%.

В связи с этим могут возникнуть небольшие помехи в электроприборах. Ростовчане с сильно выраженной метеозависимостью также почувствую воздействие магнитной бури. Из часто встречающихся симптомов, могут возникать головные боли, мигрень, апатия, бессонница и резкие перепады настроения.

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Ранее в небе над Ростовской областью заметили радужные облака.

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