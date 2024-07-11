Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Согласно прогнозу, возмущение магнитосферы Земли начнет нарастать вечером 13 июля. Уже в 00.00 мск 14 июля буря достигнет своего пика. Ее сила оценивается в пять баллов из девяти возможных, а уровень — G1. Когда показатели начнут опускаться неизвестно. При этом вероятность наступления геомагнитного шторма 13 июля оценивается в 20%.
В связи с этим могут возникнуть небольшие помехи в электроприборах. Ростовчане с сильно выраженной метеозависимостью также почувствую воздействие магнитной бури. Из часто встречающихся симптомов, могут возникать головные боли, мигрень, апатия, бессонница и резкие перепады настроения.