Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область

Согласно прогнозу, возмущение магнитосферы Земли начнет нарастать вечером 13 июля. Уже в 00.00 мск 14 июля буря достигнет своего пика. Ее сила оценивается в пять баллов из девяти возможных, а уровень — G1. Когда показатели начнут опускаться неизвестно. При этом вероятность наступления геомагнитного шторма 13 июля оценивается в 20%.