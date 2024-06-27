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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области

Раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области

27 июня 2024, 14:53
Фото: donland.ru
Раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области
Из-за засухи и жары фермеры в Ростовской области столкнулись с появлением саранчи раньше времени, сообщили в региональном «Россельхозцентре».

Эксперты предупредили о нашествии марокканской саранчи. Она способна преодолевать огромные расстояния и может уничтожить целое поле.

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В Ростовской области вредитель появился раньше времени. Это связывают с апрельской жарой и майской засухой. В Заветинском районе саранча уже перешла во взрослую стадию. Аграрии экстренно проводят обработку угодий от вредителя. Хозяйства и так понесли значительный ущерб из-за погодных аномалий этой весны и начала лета.

Ранее агроном рассказал, как спасти посевы в Ростовской области от саранчи из Калмыкии.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Погода в Ростовской области#Сельское хозяйство в Ростовской области#Саранча
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