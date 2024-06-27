Раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Эксперты предупредили о нашествии марокканской саранчи. Она способна преодолевать огромные расстояния и может уничтожить целое поле.
В Ростовской области вредитель появился раньше времени. Это связывают с апрельской жарой и майской засухой. В Заветинском районе саранча уже перешла во взрослую стадию. Аграрии экстренно проводят обработку угодий от вредителя. Хозяйства и так понесли значительный ущерб из-за погодных аномалий этой весны и начала лета.
Ранее агроном рассказал, как спасти посевы в Ростовской области от саранчи из Калмыкии.