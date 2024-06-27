Раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области

В Ростовской области вредитель появился раньше времени. Это связывают с апрельской жарой и майской засухой. В Заветинском районе саранча уже перешла во взрослую стадию. Аграрии экстренно проводят обработку угодий от вредителя. Хозяйства и так понесли значительный ущерб из-за погодных аномалий этой весны и начала лета.