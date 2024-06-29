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У парня в Ростове нашли опухоль после жалоб на частые позывы в туалет

29 июня 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
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Опухоль крестцового отдела спинного мозга нашли у 24-летнего жителя Ростова после жалоб на частое мочеиспускание, сообщили в региональном Минздраве.

Молодой человек рассказал врачам, что помимо частого и затрудненного мочеиспускания, его беспокоят боли в нижней части живота. Обследование выявило у него наличие большого количества остаточной мочи. Парню назначили комплексное уродинамическое исследование. Оно показало непроизвольные сокращения мочевого пузыря и нарушение работы сфинктера.

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Медики поняли, что недомогание связано ни столько с урологией, сколько с неврологией. Невролог смог найти у молодого пациента опухоль крестцового отдела спинного мозга. Парня экстренно направили к нейрохирургам, которые удалили опухоль. Сейчас с пациентом все хорошо.

Ранее врачи в Ростове провели пересадку девочке, лишившейся кожи от виска до затылка.

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