У парня в Ростове нашли опухоль после жалоб на частые позывы в туалет

Медики поняли, что недомогание связано ни столько с урологией, сколько с неврологией. Невролог смог найти у молодого пациента опухоль крестцового отдела спинного мозга. Парня экстренно направили к нейрохирургам, которые удалили опухоль. Сейчас с пациентом все хорошо.