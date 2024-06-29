У парня в Ростове нашли опухоль после жалоб на частые позывы в туалет

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Молодой человек рассказал врачам, что помимо частого и затрудненного мочеиспускания, его беспокоят боли в нижней части живота. Обследование выявило у него наличие большого количества остаточной мочи. Парню назначили комплексное уродинамическое исследование. Оно показало непроизвольные сокращения мочевого пузыря и нарушение работы сфинктера.
Медики поняли, что недомогание связано ни столько с урологией, сколько с неврологией. Невролог смог найти у молодого пациента опухоль крестцового отдела спинного мозга. Парня экстренно направили к нейрохирургам, которые удалили опухоль. Сейчас с пациентом все хорошо.
Ранее врачи в Ростове провели пересадку девочке, лишившейся кожи от виска до затылка.