Экс-глава Минздрава Ростовской области подала кассацию в Верховный Суд РФ

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Адвокаты Быковской не согласны с приговором суда, который отправил экс-главу регионального Минздрава на 4,5 года в колонию общего режима по делу об утилизации медицинских отходов. Защитники приняли решение подать кассацию в Верховный Суд России.
Отметим, что адвокаты намерены бороться за свободу чиновницы.
Напомним, что Татьяну Быковскую приговорили к реальному сроку за превышение полномочий.
Ранее защитники пытались обжаловат решение первой инстанции, но апелляционный суд не изменил приговор.
До этого Быковская заявила, что готова отправится в зону проведения спецоперации.