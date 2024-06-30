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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Адвокаты экс-главы Минздрава Ростовской области подали кассацию в Верховный Суд РФ

Экс-глава Минздрава Ростовской области подала кассацию в Верховный Суд РФ

30 июня 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Адвокаты экс-главы Минздрава Ростовской области подали кассацию в Верховный Суд РФ
Защитники экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской подали кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, сообщает 1Rnd.

Адвокаты Быковской не согласны с приговором суда, который отправил экс-главу регионального Минздрава на 4,5 года в колонию общего режима по делу об утилизации медицинских отходов. Защитники приняли решение подать кассацию в Верховный Суд России.

Отметим, что адвокаты намерены бороться за свободу чиновницы.

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Напомним, что Татьяну Быковскую приговорили к реальному сроку за превышение полномочий.

Ранее защитники пытались обжаловат решение первой инстанции, но апелляционный суд не изменил приговор.

До этого Быковская заявила, что готова отправится в зону проведения спецоперации.

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