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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Фермер объяснил, почему в Ростовской области взлетели цены на огурцы

Фермер объяснил, почему в Ростовской области взлетели цены на огурцы

1 июля 2024, 10:48
Напомним, в годовом отчете Центробанка по инфляции в Ростовской области отмечен рост цен на огурцы. Донской фермер Антон Трифонов объяснил корреспонденту RostovGazeta, с чем связано подорожание овощей.

По словам фермера, Антона Трифонова, подорожание огурцов обусловлено усложнением условий их выращивания.

«Огурцы требуют особых условий посадки. Просто на поле они не растут, лозе нужна опора. За состоянием посадок должен кто-то следить. А у нас в этом году возникла проблема с сотрудниками: их больше привлекают стройки, особенно в новых регионах, где сейчас хорошо оплачиваемая работа. Мы сильное увеличение зарплат предложить не можем из-за роста других расходов», — говорит фермер.

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Кроме того, повысилась стоимость семян и удобрений. По словам Антона Трифонова, производители увеличили себестоимость товаров из-за западных санкций.

«Огурцы еще требуют частого полива. Для этого, опять же, нужны люди, техника и сама вода. В этом году почти все в выращивании огурцов подорожало и конечный продукт мы вынуждены продавать так, чтобы было на что выращивать овощи на следующий год», — замечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области с 1 июля поднялись тарифы ЖКХ.

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