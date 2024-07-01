Фермер объяснил, почему в Ростовской области взлетели цены на огурцы

«Огурцы требуют особых условий посадки. Просто на поле они не растут, лозе нужна опора. За состоянием посадок должен кто-то следить. А у нас в этом году возникла проблема с сотрудниками: их больше привлекают стройки, особенно в новых регионах, где сейчас хорошо оплачиваемая работа. Мы сильное увеличение зарплат предложить не можем из-за роста других расходов», — говорит фермер.