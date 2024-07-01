Фермер объяснил, почему в Ростовской области взлетели цены на огурцы

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По словам фермера, Антона Трифонова, подорожание огурцов обусловлено усложнением условий их выращивания.
«Огурцы требуют особых условий посадки. Просто на поле они не растут, лозе нужна опора. За состоянием посадок должен кто-то следить. А у нас в этом году возникла проблема с сотрудниками: их больше привлекают стройки, особенно в новых регионах, где сейчас хорошо оплачиваемая работа. Мы сильное увеличение зарплат предложить не можем из-за роста других расходов», — говорит фермер.
Кроме того, повысилась стоимость семян и удобрений. По словам Антона Трифонова, производители увеличили себестоимость товаров из-за западных санкций.
«Огурцы еще требуют частого полива. Для этого, опять же, нужны люди, техника и сама вода. В этом году почти все в выращивании огурцов подорожало и конечный продукт мы вынуждены продавать так, чтобы было на что выращивать овощи на следующий год», — замечает эксперт.
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