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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Воздух прогреется до +38 градусов на выходных в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда будет самая сильная жара в начале июля в Ростове-на-Дону

6 июля 2024, 05:06
Фото: 1MI

Воздух прогреется до +38 градусов на выходных в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на выходных сохранится жаркая погода, после чего пройдут дожди, сообщили синоптики.

В субботу, 6 июля, будет облачная погода, термометры покажут +36 градусов. В воскресенье станет еще жарче.

В понедельник сохранится 38-градусная жара и начнутся дожди, которые будут идти весь день. Порывы ветра могут составить четыре метра в секунду.

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Со вторника по пятницу средняя температура будет составлять +34 градуса. Ожидается солнечная погода и без осадков.

Добавим, что по ночам температура должна опускаться до +24 градусов.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Жара
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