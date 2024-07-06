Стало известно, когда будет самая сильная жара в начале июля в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В субботу, 6 июля, будет облачная погода, термометры покажут +36 градусов. В воскресенье станет еще жарче.
В понедельник сохранится 38-градусная жара и начнутся дожди, которые будут идти весь день. Порывы ветра могут составить четыре метра в секунду.
Со вторника по пятницу средняя температура будет составлять +34 градуса. Ожидается солнечная погода и без осадков.
Добавим, что по ночам температура должна опускаться до +24 градусов.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.