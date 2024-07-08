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Движение перекрыли в центре Ростова-на-Дону с 8 июля

Движение перекрыли в центре Ростова-на-Дону с 8 июля

8 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой ограничили движение для пешеходов, сообщили в Департаменте транспорта.

Сейчас проводятся работы на фасаде здания по улице Большая Садовая, 98, из-за чего пришлось перекрыть движение. Эти меры продлятся с 8 по 14 июля.

В период с 8 до 17 часов пешеходы не смогут пройти по восточной стороне проспекта Соколова. Речь идет об участке от улицы Большая Садовая до Социалистической.

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Кроме того, это касается южной стороны улицы Большая Садовая в районе здания №98.

Ранее водителям рассказали, как не попасть в пробки на М-4 «Дон».

Кроме того, жителям донского региона запретили заезжать в леса на машинах.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Департамент транспорта
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