Движение перекрыли в центре Ростова-на-Дону с 8 июля

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Сейчас проводятся работы на фасаде здания по улице Большая Садовая, 98, из-за чего пришлось перекрыть движение. Эти меры продлятся с 8 по 14 июля.
В период с 8 до 17 часов пешеходы не смогут пройти по восточной стороне проспекта Соколова. Речь идет об участке от улицы Большая Садовая до Социалистической.
Кроме того, это касается южной стороны улицы Большая Садовая в районе здания №98.
Ранее водителям рассказали, как не попасть в пробки на М-4 «Дон».
Кроме того, жителям донского региона запретили заезжать в леса на машинах.