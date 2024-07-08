Климатолог предупредил об экстремальных погодных явлениях в Ростовской области

По словам эксперта, в ближайшие десятилетия число экстремальных погодных явлений будет только увеличиваться. При этом в каждом регионе будут усиливаться именно те явления, от которых он страдает чаще всего.



Так юг России, в том числе Ростовскую область, ожидают засуха в волны жары за +40 градусов по Цельсию. На Кавказе может резко вырасти количество осадков в горах. Много дождей будет и в Приморье. Иногда они рискуют спровоцировать подтопления. На севере России усилятся штормовые ветра и метели.