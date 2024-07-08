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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

На юге России ожидаются волны жары и засуха

Климатолог предупредил об экстремальных погодных явлениях в Ростовской области

8 июля 2024, 15:05
Фото: 1MI
На юге России ожидаются волны жары и засуха
На юге России ожидаются волны жары и засуха, рассказал в интервью «Известиям» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По словам эксперта, в ближайшие десятилетия число экстремальных погодных явлений будет только увеличиваться. При этом в каждом регионе будут усиливаться именно те явления, от которых он страдает чаще всего.

Так юг России, в том числе Ростовскую область, ожидают засуха в волны жары за +40 градусов по Цельсию. На Кавказе может резко вырасти количество осадков в горах. Много дождей будет и в Приморье. Иногда они рискуют спровоцировать подтопления. На севере России усилятся штормовые ветра и метели.

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Последние несколько дней Ростовская область подверглась рекордной жаре за +40 градусов. Из-за этого в регионе наблюдаются перебои со светом.

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