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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Сильная жара в Ростове-на-Дону продержится до 11 июля

Стало известно, сколько продержится страшная жара в Ростове-на-Дону

8 июля 2024, 05:03
Фото: 1MI

Сильная жара в Ростове-на-Дону продержится до 11 июля

Жителям Ростова-на-Дону придется еще несколько дней прожить в условиях сильной жары, следует из прогноза синоптиков.

Жара в городе сохраняется довольно длительное время, что становится причиной отключений света. В понедельник понижения температуры ждать не стоит. Воздух прогреется до +39 градусов и будет облачно, но при этом может усилиться ветер.

Во вторник температура составит +38 градусов, в этот день выглянет солнце. Сильная жара в городе сохранится и в среду.

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С четверга, 11 июля, температура пойдет на спад, термометры покажут +33 градуса. С пятницы по воскресенье будет солнечная погода, но на температуре это не скажется.

Ранее ущерб аграриев в донском регионе от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Синоптики
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