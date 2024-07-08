Стало известно, сколько продержится страшная жара в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Жара в городе сохраняется довольно длительное время, что становится причиной отключений света. В понедельник понижения температуры ждать не стоит. Воздух прогреется до +39 градусов и будет облачно, но при этом может усилиться ветер.
Во вторник температура составит +38 градусов, в этот день выглянет солнце. Сильная жара в городе сохранится и в среду.
С четверга, 11 июля, температура пойдет на спад, термометры покажут +33 градуса. С пятницы по воскресенье будет солнечная погода, но на температуре это не скажется.
Ранее ущерб аграриев в донском регионе от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.