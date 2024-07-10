Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Напомним, что в ночь на среду, 10 июля, жители региона увидели в небе голубой объект. Но, что именно пролетало, понять не удалось.
По информации издания, это может быть ракета-носитель Ariane 6. Она была запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Этот запуск оказался первым после годичного перерыва в отправке космических аппаратов из Европы. Ariane 6 — ракета, состоящая из нескольких модулей, способна доставлять на орбиту Земли спутники и другие объекты.
Добавим, что официальных комментариев по поводу светящегося объекта над Ростовской областью не было.
По информации СМИ, объект стартовал в 15:01 местного времени или в 21:01 по времени в Москве. Вылет должен был произойти на час раньше, но в ходе подготовки обнаружили «незначительную неисправность».
Глава ЕКА Йозеф Ашбахер написал в своих социальных сетях, что «Ariane 6 откроет Европе путь в космос», а сам объект станет историческим достижением.
Весь полет ракеты-носителя состоит из трех этапов. Первый этап — достижение космоса. Первая часть уже отделилась, а вторая была выведена на орбиту.
На втором этапе нужно будет запустить двигатель еще раз. Горючее находится в условиях очень слабой силы тяжести, поэтому нужно, чтобы оно распределилось корректно в баке. Для этого планируется использовать небольшой дополнительный двигатель.
В это же время в космос отправятся восемь спутников для проведения экспериментов. Один из них уже содержит 3D-принтер, который планируют использовать для печати в открытом космосе.
После этого будет осуществлен повторный запуск двигателя и возвращение на Землю. Компоненты второй ступени должны сгореть при входе в атмосферу, а емкости будут уничтожены в Тихом океане.
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