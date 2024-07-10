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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

НЛО над Ростовской областью оказалось французской ракетой

Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета

10 июля 2024, 08:03
Фото: Это Ростов — ТГ
НЛО над Ростовской областью оказалось французской ракетой

НЛО над Ростовской областью оказалось французской ракетой

Светящийся объект, который заметили в небе жители Ростовской области, может быть частью запущенной из Франции ракеты, пишут «Известия».

Напомним, что в ночь на среду, 10 июля, жители региона увидели в небе голубой объект. Но, что именно пролетало, понять не удалось.

По информации издания, это может быть ракета-носитель Ariane 6. Она была запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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Этот запуск оказался первым после годичного перерыва в отправке космических аппаратов из Европы. Ariane 6 — ракета, состоящая из нескольких модулей, способна доставлять на орбиту Земли спутники и другие объекты.

Добавим, что официальных комментариев по поводу светящегося объекта над Ростовской областью не было.

Что известно об Ariane 6

По информации СМИ, объект стартовал в 15:01 местного времени или в 21:01 по времени в Москве. Вылет должен был произойти на час раньше, но в ходе подготовки обнаружили «незначительную неисправность».

Глава ЕКА Йозеф Ашбахер написал в своих социальных сетях, что «Ariane 6 откроет Европе путь в космос», а сам объект станет историческим достижением.

Этап полета ракеты Ariane 6

Весь полет ракеты-носителя состоит из трех этапов. Первый этап — достижение космоса. Первая часть уже отделилась, а вторая была выведена на орбиту.

На втором этапе нужно будет запустить двигатель еще раз. Горючее находится в условиях очень слабой силы тяжести, поэтому нужно, чтобы оно распределилось корректно в баке. Для этого планируется использовать небольшой дополнительный двигатель.

В это же время в космос отправятся восемь спутников для проведения экспериментов. Один из них уже содержит 3D-принтер, который планируют использовать для печати в открытом космосе.

После этого будет осуществлен повторный запуск двигателя и возвращение на Землю. Компоненты второй ступени должны сгореть при входе в атмосферу, а емкости будут уничтожены в Тихом океане.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ракета#Франция#НЛО
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