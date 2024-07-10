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Нормам не соответствует 35% проб воды из мест для купания в Ростовской области

Нормам не соответствует 35% проб воды из мест для купания в Ростовской области

10 июля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Нормам не соответствует 35% проб воды из мест для купания в Ростовской области
В зонах отдыха в Ростовской области взяли пробы воды для исследования их безопасности, результатами поделились в управлении Роспотребнадзора.

Воду в водоемах проверили по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Из 285 исследованных проб не соответствовали гигиеническим нормативам 35,1% проб. В каких именно водоемах их взяли, не уточняется.

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При этом в Роспотребнадзоре отметили, что возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в воде не нашли.

Также Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности родников в Ростове. В воде родников нашли кишечную палочку. Воду родников запрещают пить. Не рекомендуют там и купаться.

Ранее сообщалось, что больше половины проб воды из водопроводов в Ростовской области не соответствует нормативам. Жесткость воды во всех взятых пробах водопроводной воды в регионе достигла 100%.

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