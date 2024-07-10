Нормам не соответствует 35% проб воды из мест для купания в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Воду в водоемах проверили по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Из 285 исследованных проб не соответствовали гигиеническим нормативам 35,1% проб. В каких именно водоемах их взяли, не уточняется.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в воде не нашли.
Также Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности родников в Ростове. В воде родников нашли кишечную палочку. Воду родников запрещают пить. Не рекомендуют там и купаться.
Ранее сообщалось, что больше половины проб воды из водопроводов в Ростовской области не соответствует нормативам. Жесткость воды во всех взятых пробах водопроводной воды в регионе достигла 100%.