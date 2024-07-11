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Экс-главреда батайской газеты отправили в колонию на 4,5 года

Экс-главреда газеты в Ростовской области отправили в колонию на 4,5 года

11 июля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Экс-главреда батайской газеты отправили в колонию на 4,5 года
В Ростовской области огласили приговор бывшему главреду батайской газеты «Вперед» Елене Пивоваровой, сообщает 1Rnd.

Ее обвинили в махинациях с тиражом и числом подписчиков. По информации издания, она их завышала, а бюджетное финансирование присваивала.

«Теперь суд приговорил обвиняемую к 4,5 года колонии. Она с этим не согласилась и решила обжаловать это решение», — сказано в сообщении.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее СМИ писали, что на скамье подсудимых оказалась и экс-бухгалтер издания Екатерина Авакова. Преступление было совершено в период с 2016 по 2020 годы. Говорилось, что Пивоварова и Авакова завышали данные о тираже газеты, чтобы увеличить размер субсидий. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Махинации
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