Экс-главреда газеты в Ростовской области отправили в колонию на 4,5 года

Ранее СМИ писали, что на скамье подсудимых оказалась и экс-бухгалтер издания Екатерина Авакова. Преступление было совершено в период с 2016 по 2020 годы. Говорилось, что Пивоварова и Авакова завышали данные о тираже газеты, чтобы увеличить размер субсидий. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей.