Экс-главреда газеты в Ростовской области отправили в колонию на 4,5 года

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Ее обвинили в махинациях с тиражом и числом подписчиков. По информации издания, она их завышала, а бюджетное финансирование присваивала.
«Теперь суд приговорил обвиняемую к 4,5 года колонии. Она с этим не согласилась и решила обжаловать это решение», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее СМИ писали, что на скамье подсудимых оказалась и экс-бухгалтер издания Екатерина Авакова. Преступление было совершено в период с 2016 по 2020 годы. Говорилось, что Пивоварова и Авакова завышали данные о тираже газеты, чтобы увеличить размер субсидий. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей.