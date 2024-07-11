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Психолог Титова назвала самую частую причину распада ростовских семей

Психолог назвала главную причину разводов в Ростове

11 июля 2024, 07:54

Психолог Титова назвала самую частую причину распада ростовских семей

Упрощенное отношение к институту брака не позволяет партнерам тщательно оценить недостатки и преимущества совместной жизни, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова.

По подсчетам Росстата, количество браков на март 2024 года составило 4074, а число разводов — 4445. Причину преобладания последних ростовский психолог Маргарита Титова объяснила семейными кризисами, вызванными экономическими трудностями.

«Современные молодожены все чаще стали заключать браки на ранних стадиях своих отношений, когда чувство влюбленности находится на пике. В этот период недостатки партнера отрицаются, опыт совместной жизни практически отсутствует. В последствии супруги разводятся из-за бытовых проблем», — считает эксперт.

Маргарита Титова отмечает, что возраст вступления в брак тоже играет важную роль. Так, средний возраст ростовчан, вступающих в брак, по февральским подсчетам Ростовстата, составил 25-29 лет для мужчин и 20-24 года для женщин.

«В восточных странах, где число разводов считается минимальным, средний возраст вступления в брак приближен к 30 годам. Как правило, к этому моменту человек полностью созрел психологически и имеет экономическую базу для создания семьи», — добавляет психолог.
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Маргарита Титова замечает, что материальные трудности также оказывают сильное влияние на разрушение брачных уз.

«Казалось бы, что жить семьей экономически выгоднее: составной капитал, экономия на жилплощади, субсидии от государства. На самом деле, экономические проблемы часто приводят к соперничеству супругов по заработку или к недовольству, касающемуся распределения домашних обязанностей, планирования досуга. Причиной разрыва могут стать также экономические привычки супругов, которые недостаточно хорошо узнали друг друга до начала совместной жизни в браке», — отмечает семейный психолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему разводятся жители Ростовской области.

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