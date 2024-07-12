Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Ростовской области на выходных

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
13 и 14 июля в регионе будет ясно. Местами ожидается небольшая облачность. Аномальная жара немного спадет. Максимальные температурные значения днем составят +33 — +35 градусов. Вечером будет холодать до +22 — +23 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. При этом уровень УФ-излучения останется высоким.
После выходных температура воздуха снова поднимется до около +40 градусов днем. Осадков не прогнозируют в Ростове, как минимум, до конца июля. Но в конце месяца жара спадет в городе до +30 градусов.
Ранее медик назвал пять способов спастись от жары в Ростове.