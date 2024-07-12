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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

На предстоящих выходных жара в Ростовской области незначительно спадет

Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Ростовской области на выходных

12 июля 2024, 08:20
Фото: 1MI
На предстоящих выходных жара в Ростовской области незначительно спадет

На выходных в Ростове прогнозируется ясная и жаркая погода

На предстоящих выходных жара в Ростовской области незначительно спадет, следует из прогнозов синоптиков.

13 и 14 июля в регионе будет ясно. Местами ожидается небольшая облачность. Аномальная жара немного спадет. Максимальные температурные значения днем составят +33 — +35 градусов. Вечером будет холодать до +22 — +23 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. При этом уровень УФ-излучения останется высоким.

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После выходных температура воздуха снова поднимется до около +40 градусов днем. Осадков не прогнозируют в Ростове, как минимум, до конца июля. Но в конце месяца жара спадет в городе до +30 градусов.

Ранее медик назвал пять способов спастись от жары в Ростове.

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