Власти заявили об угрозе распространения огня с бани и склада в Ростове

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
На улице Алексея Русова загорелись баня, склад и пристройка. К ликвидации огня привлекли 60 человек, они используют 18 единиц техники.
«Пожару присвоен второй ранг. Сохраняется угроза распространения», — уточнил Логвиненко.
Он добавил, что медицинская помощь никому не потребовалась.
До этого пожарные справились с возгоранием дома по улице Осенней, которая находится в Железнодорожном районе.
Ранее режим ЧС вводили в Батайске после пожара в многоквартирном доме.
Кроме того, появились подробности крупного пожара в Золотом Колосе в донском регионе.