rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Власти заявили об угрозе распространения огня с бани и склада в Ростове

Власти заявили об угрозе распространения огня с бани и склада в Ростове

12 июля 2024, 13:30
Фото: Алексей Логвиненко — ТГ
Власти заявили об угрозе распространения огня с бани и склада в Ростове
В Ростове-на-Дону загорелись сразу несколько объектов на площади 600 квадратных метров, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

На улице Алексея Русова загорелись баня, склад и пристройка. К ликвидации огня привлекли 60 человек, они используют 18 единиц техники.

«Пожару присвоен второй ранг. Сохраняется угроза распространения», — уточнил Логвиненко.

Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном доме
Узнать подробнее

Он добавил, что медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого пожарные справились с возгоранием дома по улице Осенней, которая находится в Железнодорожном районе.

Ранее режим ЧС вводили в Батайске после пожара в многоквартирном доме.

Кроме того, появились подробности крупного пожара в Золотом Колосе в донском регионе.

Читайте также:
Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном домеВещи собирают для пострадавших от пожара в многоэтажке БатайскаПожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Баня#Склад#Происшествия
Подпишитесь
Стало известно, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием
Сегодня, 07:04
В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года
Сегодня, 07:34
Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»
Сегодня, 07:18
Министр объяснил, почему курьерам в Ростовской области платят больше, чем на заводах
Сегодня, 07:02
Глава УФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата СИЗО
Сегодня, 06:25
Ростовчан будут штрафовать на 10 тыс рублей за собачьи экскременты
Сегодня, 05:50