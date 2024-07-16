Власти региона планируют расширить северный обход Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Минтранс Ростовской области должен разработать проект планировки и межевания территории для расширения участка северного обхода Ростова. Выполнять это поручение губернатора министерство будет до 1 июля 2025 года.
Речь идет об участке «Магистраль „Дон“ — посёлок Щепкин — Ростов-на-Дону на участке км 8 + 700 — км 12 + 880 в Аксайском районе». Таким образом, расширить хотят северный отход от трассы «Ростов — Новошахтинск» до посёлка Щепкин.