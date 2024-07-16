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Губернатор Василий Голубев поручил начать подготовку к расширению северного обхода Ростова

Власти региона планируют расширить северный обход Ростова-на-Дону

16 июля 2024, 18:01
Фото: для иллюстрации / 1MI
Губернатор Василий Голубев поручил начать подготовку к расширению северного обхода Ростова
Губернатор Василий Голубев поручил начать подготовку к расширению северного обхода Ростова, следует из документов на сайте регионального правительства.

Минтранс Ростовской области должен разработать проект планировки и межевания территории для расширения участка северного обхода Ростова. Выполнять это поручение губернатора министерство будет до 1 июля 2025 года.

Речь идет об участке «Магистраль „Дон“ — посёлок Щепкин — Ростов-на-Дону на участке км 8 + 700 — км 12 + 880 в Аксайском районе». Таким образом, расширить хотят северный отход от трассы «Ростов — Новошахтинск» до посёлка Щепкин.

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Ранее стало известно, как правительство Ростовской области приватизирует «РостовАвтоДор».

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