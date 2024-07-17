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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Мальчик выпал из окна четвёртого этажа дома в Белой Калитве Ростовской области

Облокотился на сетку: ребёнок выпал из окна многоэтажки в Ростовской области

17 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI
Мальчик выпал из окна четвёртого этажа дома в Белой Калитве Ростовской области

Ребёнок сорвался из окна многоэтажки в Ростовской области

Мальчик выпал из окна четвёртого этажа дома в Белой Калитве Ростовской области, сообщил Telegram-канал «Калитва сегодня».

Происшествие случилось в Белой Калитве вечером 16 июля. На улице Энтузиастов мальчик опёрся на москитную сетку. Она не выдержала вес ребёнка. Малыш вместе с сеткой упал с высоты четвёртого этажа.

По предварительным данным, ребёнок выжил. С травмами он находится в больнице.

Официальных подробностей происшествия не поступало.

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На днях в Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два молодых мужчины. ЧП произошло на улице Беляева, 9/1. Мужчин пыталась реанимировать скорая. Они получили серьезные травмы. Подробности об их состоянии неизвестны.

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