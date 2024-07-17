Облокотился на сетку: ребёнок выпал из окна многоэтажки в Ростовской области

На днях в Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два молодых мужчины. ЧП произошло на улице Беляева, 9/1. Мужчин пыталась реанимировать скорая. Они получили серьезные травмы. Подробности об их состоянии неизвестны.