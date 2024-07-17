Облокотился на сетку: ребёнок выпал из окна многоэтажки в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Происшествие случилось в Белой Калитве вечером 16 июля. На улице Энтузиастов мальчик опёрся на москитную сетку. Она не выдержала вес ребёнка. Малыш вместе с сеткой упал с высоты четвёртого этажа.
По предварительным данным, ребёнок выжил. С травмами он находится в больнице.
Официальных подробностей происшествия не поступало.
На днях в Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два молодых мужчины. ЧП произошло на улице Беляева, 9/1. Мужчин пыталась реанимировать скорая. Они получили серьезные травмы. Подробности об их состоянии неизвестны.