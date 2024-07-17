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Updated Сегодня, 07:17

Шахтинский городской суд запретил эксплуатацию трех воздушных самолётов Ан-2

Прокуратура нашла в Ростовской области несколько самолетов без регистрации

17 июля 2024, 07:15
Фото: wikipedia.org
Шахтинский городской суд запретил эксплуатацию трех воздушных самолётов Ан-2
Шахтинский городской суд запретил эксплуатацию трех воздушных самолётов Ан-2, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Волго-Донская транспортная прокуратура нашла нарушения в сфере безопасности полетов. На посадочной площадке в городе Шахты базировались самолёты типа Ан-2. Они не были зарегистрированы в госреестре гражданских воздушных судов, а также не имели сертификатов летной годности.

Транспортный прокурор направил иски о запрете эксплуатации этих самолётов до их регистрации, нанесения госзнаков и получения сертификатов летной годности.

Шахтинский городской суд удовлетворил эти исковые требования. Эксплуатация воздушных судов запрещена.

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Ранее сообщалось, что самолеты из Таганрога будут продавать на маркетплейсе за 9,7 миллиона рублей. Речь идёт о легкомоторных самолётах СП-30.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Шахты#Транспорт#Самолеты в Ростовской области
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