Прокуратура нашла в Ростовской области несколько самолетов без регистрации

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Волго-Донская транспортная прокуратура нашла нарушения в сфере безопасности полетов. На посадочной площадке в городе Шахты базировались самолёты типа Ан-2. Они не были зарегистрированы в госреестре гражданских воздушных судов, а также не имели сертификатов летной годности.
Транспортный прокурор направил иски о запрете эксплуатации этих самолётов до их регистрации, нанесения госзнаков и получения сертификатов летной годности.
Шахтинский городской суд удовлетворил эти исковые требования. Эксплуатация воздушных судов запрещена.
Ранее сообщалось, что самолеты из Таганрога будут продавать на маркетплейсе за 9,7 миллиона рублей. Речь идёт о легкомоторных самолётах СП-30.