Прокуратура нашла в Ростовской области несколько самолетов без регистрации

Волго-Донская транспортная прокуратура нашла нарушения в сфере безопасности полетов. На посадочной площадке в городе Шахты базировались самолёты типа Ан-2. Они не были зарегистрированы в госреестре гражданских воздушных судов, а также не имели сертификатов летной годности.