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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В ростовском ГУФСИН рассказали, как и зачем осужденные работают в маркетплейсах

Около сотни заключенных из Ростовской области получили работу на маркетплейсах

18 июля 2024, 07:15
Фото: 1MI
В ростовском ГУФСИН рассказали, как и зачем осужденные работают в маркетплейсах
Около сотни заключенных в Ростовской области работают на складах в маркетплейсах, сообщили в региональном ГУФСИН.

Как сообщают в ведомстве, работать в местах, определяемых администрацией исправительного учреждения, обязан каждый осужденный, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ.

При этом осужденные имеют право работать не только в центрах трудовой адаптации, но и в других организациях за пределами исправительного учреждения, если им будет обеспечена надлежащая охрана и изоляция.

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«Это [работа в маркетплейсах] касается только осужденных, которые отбывают наказание на участках колоний-поселений при исправительных учреждениях и в колонии-поселении № 8, то есть они трудоустраиваются на выводных объектах за пределами колоний. Осужденный по законодательству обязан трудиться там, где ему будет установлено администрацией учреждения», — объясняет начальник пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян.

«Это [работа в маркетплейсах] касается только осужденных, которые отбывают наказание на участках колоний-поселений»«Это [работа в маркетплейсах] касается только осужденных, которые отбывают наказание на участках колоний-поселений»
«Это [работа в маркетплейсах] касается только осужденных, которые отбывают наказание на участках колоний-поселений»
Фото: rostovgazeta.ru

Осужденные тратят заработанные деньги на оплату долгов по исковым обязательствам, покрывают расходы на свое содержание, а также платят налоги в государственный бюджет

Ранее RostovGazeta писала о том, что донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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