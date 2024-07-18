Около сотни заключенных из Ростовской области получили работу на маркетплейсах

«Это [работа в маркетплейсах] касается только осужденных, которые отбывают наказание на участках колоний-поселений при исправительных учреждениях и в колонии-поселении № 8, то есть они трудоустраиваются на выводных объектах за пределами колоний. Осужденный по законодательству обязан трудиться там, где ему будет установлено администрацией учреждения», — объясняет начальник пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян.