Около сотни заключенных из Ростовской области получили работу на маркетплейсах

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как сообщают в ведомстве, работать в местах, определяемых администрацией исправительного учреждения, обязан каждый осужденный, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ.
При этом осужденные имеют право работать не только в центрах трудовой адаптации, но и в других организациях за пределами исправительного учреждения, если им будет обеспечена надлежащая охрана и изоляция.
«Это [работа в маркетплейсах] касается только осужденных, которые отбывают наказание на участках колоний-поселений при исправительных учреждениях и в колонии-поселении № 8, то есть они трудоустраиваются на выводных объектах за пределами колоний. Осужденный по законодательству обязан трудиться там, где ему будет установлено администрацией учреждения», — объясняет начальник пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян.
Осужденные тратят заработанные деньги на оплату долгов по исковым обязательствам, покрывают расходы на свое содержание, а также платят налоги в государственный бюджет
Ранее RostovGazeta писала о том, что донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама.