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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Тайны Ростова, музыкальный завтрак или аниме: куда сходить в Ростове 20 и 21 июля

От «Паранойи» до «Города грехов»: куда сходить в Ростове 20 и 21 июля

19 июля 2024, 12:11
Фото: Unsplash
Тайны Ростова, музыкальный завтрак или аниме: куда сходить в Ростове 20 и 21 июля
На предстоящих выходных в Ростове пройдут несколько экскурсий, в городе приедут популярные артисты, а в кинотеатрах покажут новинки для зрителей любого возраста. Подробнее о мероприятиях читайте в афише от RostovGazeta.

Кино

В прокат вышел датский триллер «Паранойя» (16+). Он рассказывает о девушке Лулу, которая после клинической смерти начинает чувствовать, что за ней постоянно следят. Героиня знакомится с парнем по имени Мадс, обладающим способностью видеть призраков. Вместе им предстоит разобраться кто или что преследует девушку. Картину оценят поклонники жанра и скандинавского кино.

Также в кинотеатрах продолжается ретроспектива творчества великого мультипликатора Хаяо Миядзаки. На этот раз на больших экранах покажут аниме «Навсикая из долины ветров» (16+). В центре сюжета — последствия глобальной войны, которая уничтожила цивилизацию и превратила Землю в ядовитый Лес, населённый гигантскими насекомыми-мутантами. Люди прячутся в небольших незаражённых местах. Одно из них — Долина ветров, где растёт юная княжна Навсикая. Она хочет понять Лес и научиться сосуществовать с ним в гармонии. Однажды на Долину нападает враждебное государство, которое хочет использовать био-оружие, чтобы навсегда уничтожить Лес. Это аниме называют экологическим и философским высказыванием автора.

Самые маленькие зрители могут оценить мультики «Побег из лабиринта» (6+) о лесорубе Вике, который отправляется в фантастические приключения, чтобы спасти друзей, и «Головоломку 2» (6+) — сиквел одного из самых известных мультфильмов Pixar о познании подростком своих чувств и эмоций.

«Головоломка 2» (6+)«Головоломка 2» (6+)
«Головоломка 2» (6+)
Фото: Pixar, Walt Disney Pictures/ Добросовестное использование
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Экскурсии и прогулки

В субботу, 20 июля, в девять вечера историк и экскурсовод Мария Братолюбова проведет экскурсию «Ростов — город грехов». Участники мероприятия вместе с экспертом прогуляются по злачным дореволюционным местам города и услышат разные истории тех времен. 21 июля в 10.00 Мария Братолюбова проведет экскурсию по еврейскому кладбищу.

Краевед Геннадий Крольман в воскресенье проведет прогулку «От Казанской лестницы до барной мили». Она начнется в 16.00. Вместе с экспертом участники прогулки исследуют Газетный переулок. «Кто только не побывал за последние пару веков в его окрестностях! От баррикад и еврейского погрома до поэта революции, от феминистки и вегетарианки XIX века до Сталкера, от лестницы до табачной фабрики, от советского композитора до современной музыки. Затронем тему баров в новом и старом Ростове, посмотрим на особняки и доходные дома и даже найдем динозавров», — рассказывает о мероприятии сам краевед.

Также в городе 20 июля пройдет экскурсия «Тайны и призраки Ростова». На ней участникам расскажут о таинственных событиях, необъяснимых загадках, призраках, странных местах и суевериях Ростова. Организаторы уверяют, что экскурсия основана на реальных исторических задокументированных фактах.

«От Казанской лестницы до барной мили»«От Казанской лестницы до барной мили»
«От Казанской лестницы до барной мили»
Фото: ТГ канал gennadykrolman
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Концерты, спектакль и «Музыкальный завтрак»

Рок-группа «Три дня дождя» (16+) выступит в Ростове в рамках фестиваля Roof Live. Слушателям представят как все хиты группы, так и новые релизы. Концерт пройдёт на крыше торгового центра «Парк».

В этот же день на Кроп Арене выступит рэпер Toxi$ (16+). Исполнитель представит большую сольную программу.

В субботу в заведении Bubbles выступит инструментальный дуэт Play Vinyl Band. За виолончель отвечает Всеволод Шатров, а за скрипку — Кирилл Рыжов. Слушателей смогут оценить неоклассику в живом исполнении.

В ростовском театре «Муха» 21 июля поставят комедию «Дом, который пошёл» (6+). В основе постановки книга Александра Блинова «Дом, который пошёл». «История о любви, пустоте и путешествии. Постирония, метаирония и отсылки к поп-культуре. В спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города», — говорится в афише.

Утром 20 июля в театре «Человек в кубе» состоится «Музыкальный завтрак» (0+). Мероприятие отлично подойдет для детей от нуля до трёх лет. Организаторы придумали для них интерактивную программу. На завтраке гости могут танцевать, изучать, слушать или подпевать в такт музыке, а также знакомиться с музыкальными инструментами, вспоминать любимые мультфильмы и слушать сказки.

Мероприятие отлично подойдет для детей от нуля до трёх лет.Мероприятие отлично подойдет для детей от нуля до трёх лет.
Мероприятие отлично подойдет для детей от нуля до трёх лет.
Фото: Unsplash
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