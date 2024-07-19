От «Паранойи» до «Города грехов»: куда сходить в Ростове 20 и 21 июля

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В прокат вышел датский триллер «Паранойя» (16+). Он рассказывает о девушке Лулу, которая после клинической смерти начинает чувствовать, что за ней постоянно следят. Героиня знакомится с парнем по имени Мадс, обладающим способностью видеть призраков. Вместе им предстоит разобраться кто или что преследует девушку. Картину оценят поклонники жанра и скандинавского кино.
Также в кинотеатрах продолжается ретроспектива творчества великого мультипликатора Хаяо Миядзаки. На этот раз на больших экранах покажут аниме «Навсикая из долины ветров» (16+). В центре сюжета — последствия глобальной войны, которая уничтожила цивилизацию и превратила Землю в ядовитый Лес, населённый гигантскими насекомыми-мутантами. Люди прячутся в небольших незаражённых местах. Одно из них — Долина ветров, где растёт юная княжна Навсикая. Она хочет понять Лес и научиться сосуществовать с ним в гармонии. Однажды на Долину нападает враждебное государство, которое хочет использовать био-оружие, чтобы навсегда уничтожить Лес. Это аниме называют экологическим и философским высказыванием автора.
Самые маленькие зрители могут оценить мультики «Побег из лабиринта» (6+) о лесорубе Вике, который отправляется в фантастические приключения, чтобы спасти друзей, и «Головоломку 2» (6+) — сиквел одного из самых известных мультфильмов Pixar о познании подростком своих чувств и эмоций.
В субботу, 20 июля, в девять вечера историк и экскурсовод Мария Братолюбова проведет экскурсию «Ростов — город грехов». Участники мероприятия вместе с экспертом прогуляются по злачным дореволюционным местам города и услышат разные истории тех времен. 21 июля в 10.00 Мария Братолюбова проведет экскурсию по еврейскому кладбищу.
Краевед Геннадий Крольман в воскресенье проведет прогулку «От Казанской лестницы до барной мили». Она начнется в 16.00. Вместе с экспертом участники прогулки исследуют Газетный переулок. «Кто только не побывал за последние пару веков в его окрестностях! От баррикад и еврейского погрома до поэта революции, от феминистки и вегетарианки XIX века до Сталкера, от лестницы до табачной фабрики, от советского композитора до современной музыки. Затронем тему баров в новом и старом Ростове, посмотрим на особняки и доходные дома и даже найдем динозавров», — рассказывает о мероприятии сам краевед.
Также в городе 20 июля пройдет экскурсия «Тайны и призраки Ростова». На ней участникам расскажут о таинственных событиях, необъяснимых загадках, призраках, странных местах и суевериях Ростова. Организаторы уверяют, что экскурсия основана на реальных исторических задокументированных фактах.
Рок-группа «Три дня дождя» (16+) выступит в Ростове в рамках фестиваля Roof Live. Слушателям представят как все хиты группы, так и новые релизы. Концерт пройдёт на крыше торгового центра «Парк».
В этот же день на Кроп Арене выступит рэпер Toxi$ (16+). Исполнитель представит большую сольную программу.
В субботу в заведении Bubbles выступит инструментальный дуэт Play Vinyl Band. За виолончель отвечает Всеволод Шатров, а за скрипку — Кирилл Рыжов. Слушателей смогут оценить неоклассику в живом исполнении.
В ростовском театре «Муха» 21 июля поставят комедию «Дом, который пошёл» (6+). В основе постановки книга Александра Блинова «Дом, который пошёл». «История о любви, пустоте и путешествии. Постирония, метаирония и отсылки к поп-культуре. В спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города», — говорится в афише.
Утром 20 июля в театре «Человек в кубе» состоится «Музыкальный завтрак» (0+). Мероприятие отлично подойдет для детей от нуля до трёх лет. Организаторы придумали для них интерактивную программу. На завтраке гости могут танцевать, изучать, слушать или подпевать в такт музыке, а также знакомиться с музыкальными инструментами, вспоминать любимые мультфильмы и слушать сказки.