От «Паранойи» до «Города грехов»: куда сходить в Ростове 20 и 21 июля

Краевед Геннадий Крольман в воскресенье проведет прогулку «От Казанской лестницы до барной мили». Она начнется в 16.00. Вместе с экспертом участники прогулки исследуют Газетный переулок. «Кто только не побывал за последние пару веков в его окрестностях! От баррикад и еврейского погрома до поэта революции, от феминистки и вегетарианки XIX века до Сталкера, от лестницы до табачной фабрики, от советского композитора до современной музыки. Затронем тему баров в новом и старом Ростове, посмотрим на особняки и доходные дома и даже найдем динозавров», — рассказывает о мероприятии сам краевед.