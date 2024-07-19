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Учёные создали мощнейшую беспроводную зарядку для электромобилей

Учёные создали мощнейшую беспроводную зарядку для электромобилей

19 июля 2024, 07:31
Фото: Unsplash
Учёные создали мощнейшую беспроводную зарядку для электромобилей
Лаборатория Оук-Ридж продемонстрировала первую зарядку электромобиля с помощью полифазной системы беспроводной зарядки, пишет портал newkhakasiya.online.

Исследователям из Оук-Ридж наконец-то удалось ускорить зарядку для электрокаров. Всего через несколько месяцев после обеспечения 100-киловаттной беспроводной зарядки с помощью новой системы, они смогли зарядить Porsche Taycan 270-киловаттной зарядкой.

Для этого использовали лёгкие полифазные катушки диаметром менее полуметра. В конечном итоге у исследователей получилась самая лёгкая в мире система зарядки в пересчёте на каждый киловатт.

Но эксперты по-прежнему оценивают потенциал системы со скепсисом. Большинству владельцев электромобилей будет не по карману такое оборудование, да и сети на это не рассчитаны. Возможно, её получится использовать на «быстрых» зарядных станциях, но пример «войны штекеров» показывает, что даже общий стандарт для проводных зарядных станций вырабатывали несколько лет.

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Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд.

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#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт
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