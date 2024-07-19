Учёные создали мощнейшую беспроводную зарядку для электромобилей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Исследователям из Оук-Ридж наконец-то удалось ускорить зарядку для электрокаров. Всего через несколько месяцев после обеспечения 100-киловаттной беспроводной зарядки с помощью новой системы, они смогли зарядить Porsche Taycan 270-киловаттной зарядкой.
Для этого использовали лёгкие полифазные катушки диаметром менее полуметра. В конечном итоге у исследователей получилась самая лёгкая в мире система зарядки в пересчёте на каждый киловатт.
Но эксперты по-прежнему оценивают потенциал системы со скепсисом. Большинству владельцев электромобилей будет не по карману такое оборудование, да и сети на это не рассчитаны. Возможно, её получится использовать на «быстрых» зарядных станциях, но пример «войны штекеров» показывает, что даже общий стандарт для проводных зарядных станций вырабатывали несколько лет.