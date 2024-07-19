Учёные создали мощнейшую беспроводную зарядку для электромобилей

Но эксперты по-прежнему оценивают потенциал системы со скепсисом. Большинству владельцев электромобилей будет не по карману такое оборудование, да и сети на это не рассчитаны. Возможно, её получится использовать на «быстрых» зарядных станциях, но пример «войны штекеров» показывает, что даже общий стандарт для проводных зарядных станций вырабатывали несколько лет.