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В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты уровня радиация

В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты замеров радиация

19 июля 2024, 15:00
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты уровня радиация
В Ростове-на-Дону погибли три человека во время пожара, в регионе проверили уровень радиации, а воздух прогрелся до +50 градусов. Что произошло в области за день, в материале RostovGazeta.

Проверка радиации

В Ростовской области были проведены проверки уровня радиации в различных территориях. Они прошли в Волгодонске, включая Жуковское шоссе, ДК имени Курчатова и МСЧ №5, с использованием автоматической системы контроля радиационной обстановки.

В заключении указывается, что в трех точках города радиационный фон соответствует природным естественным значениям.

Напомним, что 16 июля на АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока, из-за чего его пришлось временно отключить. Это вызвало перебои с поставками электроэнергии на юге страны. Вскоре проблему устранили, и энергоблок был возвращен в эксплуатацию.

Гибель людей в цеху

Вечером 18 июля в донской столице загорелся двухэтажный мебельный цех по адресу Горсоветская, 83. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Более 50 сотрудников МЧС и 15 пожарных машин боролись с возгоранием.

В сгоревшем мебельном цеху в Ростове нашли тело 25-летнего бизнесмена
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Полностью потушить пожар удалось только к утру 19 июля. Здание было почти полностью уничтожено. В результате пожара три человека получили ожоги. На территории цеха были обнаружены останки трех человек. Тела сильно обгорели, что затрудняет определение причины смерти.

По информации СМИ, одним из погибших оказался 25-летний бизнесмен, который зарегистрировал ИП в этом году. Его компания занималась оптовой торговлей автозапчастями.

Страшная жара

Жители Ростова-на-Дону продолжают страдать от невыносимой жары с температурами, достигающими +50 градусов Цельсия. Telegram-каналы пишут, что ростовчане продолжают делиться показателями на уличных термометрах, которые выдают немыслимые значения.

В региональном УМЧС сообщили, что в пятницу регион может накрыть ливнями и градом. Ростовчане уже давно ждут осадки, которые помогут облегчить их ситуацию.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Радиация
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