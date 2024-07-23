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Уголовное дело завели из-за нападения на полицейских в Ростове-на-Дону

Уголовное дело завели из-за нападения на полицейских в Ростове-на-Дону

23 июля 2024, 05:31
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону нападение двух человек на полицейских стало причиной возбуждения уголовного дела, рассказали в УСКР.

В начале недели сотрудники правоохранительных органов попытались задержать двух человек, подозреваемых в преступной деятельности. Оба ранее были судимы.

Преступники оказали сопротивление с использованием оружия. Полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего один из нападавших был убит. Второму удалось скрыться, и в данный момент его разыскивают.

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По факту попытки убийства сотрудников полиции возбудили уголовное дело. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

До этого трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в донской столице.

Ранее в Батайске был расстрелян администратор популярного местного паблика.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Уголовное дело#Происшествия
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