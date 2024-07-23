Уголовное дело завели из-за нападения на полицейских в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В начале недели сотрудники правоохранительных органов попытались задержать двух человек, подозреваемых в преступной деятельности. Оба ранее были судимы.
Преступники оказали сопротивление с использованием оружия. Полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего один из нападавших был убит. Второму удалось скрыться, и в данный момент его разыскивают.
По факту попытки убийства сотрудников полиции возбудили уголовное дело. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
До этого трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в донской столице.
Ранее в Батайске был расстрелян администратор популярного местного паблика.