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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Участвовал в «Голосе» и носил дреды: что делал SHAMAN до патриотических хитов

Участвовал в «Голосе» и носил дреды: что делал SHAMAN до патриотических хитов

24 июля 2024, 09:59
Фото: Okras/CC by sa 4.0/wikimedia.org
Участвовал в «Голосе» и носил дреды: что делал SHAMAN до патриотических хитов
Певец SHAMAN стал лидером патриотической музыки в стране, получив в 32 года звание Заслуженного артиста России. Чем Ярослав Дронов занимался до своих главных хитов, выяснило издание Newia.

В 2013 году Дронов стал участником вокального шоу «Фактор А». В этом творческом состязании он занял третье место и получил спецприз от худрука проекта, певицы Аллы Пугачёвой. Сейчас SHAMAN и Примадонна оказались на разных политических полюсах, но десять лет назад она называла его «замечательным певцом» и обращалась к нему словом «мальчик».

Затем Дронов участвовал в другом популярном телешоу — «Голос». Там он попал в команду певицы Пелагеи. Певец рассказывал, что всегда тяготел к народной песне. В «Голосе» Ярослав дошёл до финала, но проиграл.

Затем Дронов три года солировал в кавер-группе «Час пик». Коллектив исполнял хиты с уклоном в альтернативную музыку.

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В 2020 году Ярослав кардинально меняет имидж — одевается в черную кожу, отращивает волосы и заплетает дреды, а также берёт творческий псевдоним SHAMAN. Первые треки в качестве сольного исполнителя SHAMAN, по словам музыкальных критиков, «напоминают эдакий кальянный рэп». Особенно его ранняя песня «Луна».

Первые успехи артиста настигают его уже в 2021 году, когда выходит его хит «Улетай». Следом певец пишет песни «Ты моя», «Теряем мы любовь». В их продвижении ему помогал продюсер Виктор Дробыш. Новую веху в творчестве певца обозначило само время: патриотическая композиция «Встанем» появилась в актуальное время и принесла своему автору феерический успех. На днях 32-летней звезде патриотической песни присвоили звание Заслуженного артиста России.

Ранее съёмки клипа Басты прошли во дворе на Западном в Ростове.

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