Участвовал в «Голосе» и носил дреды: что делал SHAMAN до патриотических хитов

В 2013 году Дронов стал участником вокального шоу «Фактор А». В этом творческом состязании он занял третье место и получил спецприз от худрука проекта, певицы Аллы Пугачёвой. Сейчас SHAMAN и Примадонна оказались на разных политических полюсах, но десять лет назад она называла его «замечательным певцом» и обращалась к нему словом «мальчик».